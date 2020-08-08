Devlet imkan sağladı, onlar başardı

Türkıye'nındört bir yanında devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların azmi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında da başarıyla sonuçlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden faydalanan bin 814 öğrenci LGS'ye girdi. Sınava giren öğrencilerin 30'u yüzde 10'luk dilimde yer alırken; 12'si 400 puan üzerinde bir başarı elde etti. Devletin uzattığı eli karşılıksız bırakmayarak başarılarıyla yüz güldüren çocuklar başarı öykülerini anlattı.Sivas'ta bakanlığa bağlı çocuk evinde koruma altına alınan Elif Şahin, LGS'de aldığı 442 puanla kurumdaki çocuklar arasında Türkiye üçüncüsü oldu. Sınava hazırlanırken en önemli şeyin kendine güvenmek olduğunu belirten Şahin, "Öncelikle başaracağıma inanıyordum. Planlı ve programlı çalıştım. Performansımı denemelerde ölçerek hazırlandım. İlgilerinden dolayı öğretmenlerime, müdürlerime, Bakan annemiz Zehra Zümrüt Selçuk'a çok teşekkür ederim. İleride tıp eğitimi alıp psikiyatr olmak istiyorum" dedi.Bolu'da koruyucu aile yanında desteklenen Merve Damar ise 474 puan aldı. Damar, "Okumayı çok seviyorum, sürekli kitap okuyorum. Virüs nedeniyle okulların kapandığı süreçte sınava yoğunlaştım. Planlı ve programlı çalıştım. Hayalim iyi bir doktor olmak" diye konuştu. İzmir ÇEKOM Gelincik Çocuk Evinde kalan Esmanur İde de, LGS'de 433 puan aldı. Esmanur, "Yazılım mühendisi olarak uluslararası bir şirkette çalışmayı ve dünyayı gezmeyi istiyorum. Youtuber olup herkese dünyanın çeşitli yerlerini tanıtmak en büyük hayalim" dedi.LGSsınavını kazanan tüm çocukları tebrik eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuklarımız azmettiler, sebat ettiler ve emeklerinin karışığını çok şükür aldılar. Hedeflerine bir adım daha yaklaştılar. Başarıları bizi memnun etti" dedi.