Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

18 farklı merkezde gerçekleştirilen Halkbank sınav sonuçları için heyecan dorukta! Binlerce adayın personel olma hayaliyle katılım gösterdiği sınavda bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümlere alım yapılacak. İlgili kurum tarafından yapılan açıklamada "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir." denildi. Peki Halkbank sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Halkbank personel alımı sona erdi. Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirildi. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Konuya yönelik henüz net bilgi yok, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.