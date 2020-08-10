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sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 ne zaman açıklanır?

8 Ağustos tarihinde sona eren sınav sonuçları sorgulanmaya başlandı. Bankada çalışmak isteyen binlerce aday için gözler ilgili kurumdan gelecek sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyanlar bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı gibi birçok bölüme alınacak. Peki sorgulama nasıl yapılır? 2020 , açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:21 ABONE OL
Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

18 farklı merkezde gerçekleştirilen sınav sonuçları için heyecan dorukta! Binlerce adayın personel olma hayaliyle katılım gösterdiği sınavda bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümlere alım yapılacak. İlgili kurum tarafından yapılan açıklamada "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir." denildi. Peki sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2020 ?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Halkbank personel alımı sona erdi. Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirildi. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Konuya yönelik henüz net bilgi yok, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.

SINAV SORULARI NASILDI?

Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI

Oturum Sayısı 2 (İki)

Süre 230 dk

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)

Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)

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Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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