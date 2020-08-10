Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

18 farklı merkezde gerçekleştirilen Halkbank sınav sonuçları için heyecan dorukta! Binlerce adayın personel olma hayaliyle katılım gösterdiği sınavda bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümlere alım yapılacak. İlgili kurum tarafından yapılan açıklamada "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir." denildi. Peki Halkbank sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Halkbank personel alımı sona erdi. Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirildi. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Konuya yönelik henüz net bilgi yok, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.
Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI
Oturum Sayısı 2 (İki)
Süre 230 dk
Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI
Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)
BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)
Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)