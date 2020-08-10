YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile üniversite tercih sonuçlar açıklanma tarihi

2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercihlerinin başlamasının ardından yüzbinlerce üniversite adayı genç, bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından sabah saatlerinde yapılan duyurus sonrası, 6 Ağustos itibarı ile YKS tercih ekranı adayların erişimine açıldı. Adaylar, 14 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. İlk günlerden tercihlerini yapan adaylar ise YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Sonuçların açıklanması ile birlikte, adayların hangi üniversiteyi kazandıkları, kaçıncı tercihlerine ulaştıkları belirlenmiş olacak

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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;