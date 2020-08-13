KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/1 yerleştirme (tercih) sonuçları sorgulama ekranı

Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday KPSS2020/1 tercih sonuçlarını sorgulamaya başladı. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan adaylar heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. Personel alımları için ÖSYM'nin değerlendirmesi göz önünde bulunduruluyordu. Öte yandan mülakat gerçekleştirilmeden alım yapılacak olan memur kadroları için gerçekleştirilen KPSS 2020/1 sınavının ardından tercih sonuçları hakkında yeni bilgi geldi. Peki KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
ÖSYM KPSS 2020/1 tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Böylelikle Mülakat gerçekleştirilmeden alım yapılacak olan memur kadroları için gerçekleştirilen KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı.
İşte KPSS 2020/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.