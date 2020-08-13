KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS 2020/1 yerleştirme (tercih) sonuçları sorgulama ekranı

Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday KPSS2020/1 tercih sonuçlarını sorgulamaya başladı. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan adaylar heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekliyordu. Personel alımları için ÖSYM'nin değerlendirmesi göz önünde bulunduruluyordu. Öte yandan mülakat gerçekleştirilmeden alım yapılacak olan memur kadroları için gerçekleştirilen KPSS 2020/1 sınavının ardından tercih sonuçları hakkında yeni bilgi geldi. Peki KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KPSS 2020/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM KPSS 2020/1 tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Böylelikle Mülakat gerçekleştirilmeden alım yapılacak olan memur kadroları için gerçekleştirilen KPSS 2020/1 tercih sonuçları açıklandı.

İşte KPSS 2020/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…