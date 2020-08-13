YÖK'ten son dakika açıklaması: 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı, son durum ne?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Bu sorunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Üniversitelerde ilk yılını geçirecek olan öğrenciler ile beraber, üst sınıf öğrencileri de üniversitelerin son durumu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Öyle ki, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından okullar için alınan tavsiye kararları MEB'e iletildi ve okulların durumu kesinlik kazandı. Hâl böyle olunca da, öğrenciler de üniversitelerin açılması hakkında YÖK'ten gelecek açıklamaya kilitlendi.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, bu yıl üniversiteler Eylül ayında açılacak mı, eğitim nasıl olacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...