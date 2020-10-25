Son dakika haberi: 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor! Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Son günlerde en çok merak edilen konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak yüz yüze eğitim kararı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk, okullarda vaka sayısının yükselmediğini sınıfların dışarıdaki yerlerden daha güvenli olduğunu belirtmişti. Son dakika gelişmesine göre 6., 7., 10. ve 11. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçiliyor. Gelen bilgilere göre tüm öğrenciler yüz yüze eğitime geçebilecek fakat yüz yüze eğitim haftada iki günden fazla olmayacak.

SON DAKİKA HABERİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI! TÜM SINIFLAR BAŞLIYOR...

Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitim müjdesi verdi. Tüm sınıflar yüz yüze eğitime 23 Kasım'da geçiyor. Yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.