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Bakan Selçuk’tan açıklaması! ‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, salgınına ilişkin açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirlerine uyulmamasının okullardaki eğimi zora soktuğunu belirtti. Pazar günü Ankara sokaklarında yürüdüğünü ve vatandaşların korona kurallarına dikkat etmediğini ifade eden Selçuk, "Çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm" dedi. İşte Bakan Selçuk'un son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:28 Son Güncelleme: 16.11.2020 13:31 ABONE OL
Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması! ‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından salgını ile okullardaki eğitime ilişkin açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, Kızılay'da uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri gördüğünü belirterek, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor." dedi. İşte Bakan Selçuk'un son dakika açıklamaları…

BAKAN SELÇUK SON DAKİKA AÇIKLADI! 'SALGININ YÜKSELİŞİ EĞİTİMİ ZORA SOKUYOR'

Selçuk, "Çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm" dedi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları…

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması! ‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılay'da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.

Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması! ‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

İşte Bakan Selçuk'un Twitter'dan yaptığı o paylaşım...

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Bakan Selçuk’tan son dakika açıklaması! ‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’
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