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paylaştı! İşte beklenen program

(), ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimle ilgili bir paylaşım yaptı. MEB, uzaktan eğitimin ilk haftanın programı ile ilgili olarak, "Ara tatil bitti, kaldığı yerden devam ediyor. EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 18:29 Son Güncelleme: 22.11.2020 18:43 ABONE OL
MEB paylaştı! İşte beklenen program

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.

PROGRAM AÇIKLANDI


Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA'da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.

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MEB paylaştı! İşte beklenen program
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