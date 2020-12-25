KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile gardiyan ve mübaşir alımı: 2020 İnfaz koruma memuru ve zabıt katibi atama tercihleri ne zaman?

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde istihdam edilmek üzere katip, mübaşir, infaz koruma memuru alımı için araştırmalar hız kazandı. Bu iş gruplarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunu ve gardiyan - mübaşir alımı atana tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu başlık altında, CTE bünyesinde çalışacak katip, mübaşir ve infaz koruma memuru atama tercihleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
CTE BÜNYESİNDE İSTİHDAM İÇİN İSTENEN KPSS PUANI
KPSS sonrası en çok merak edilen konu, Adalet Bakanlığı ile CTE 'nin bünyesine yapılan katip, mübaşir ve infaz koruma memuru (İKM Gardiyan) alımları oldu.
Söz konusu alımlar, 70 KPSS puanı ile yapılıyor. 70 'in üzerinde puan alan adaylar, Adalet Bajanlığı tarafından yapılan infaz koruma memuru, katip ve mübaşir ile hizmetli alımlarına başvuru yapabiliyor. Adalet Bakanlığı ile CTE'nin yanında Danıştay, Yargıtay 'a katip alımları da KPSS 70 puan şartı ile yapılmakta. Ayrıca bu kurumlara hizmetli şoför alımları da 70 KPSS ile yapılıyor.
KPSS ile infaz koruma memuru ve zabıt katibi atama tercihleri için tarih henüz açıklanmadı. Açıklandığında, sabah.com.tr üzerinden adımları takip edebilir, kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.
CTE BÜNYESİNDE YAPILAN ALIMLAR NASIL İLERLİYOR?
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan ediliyor.
Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.
Söz konusu sonuçlar için tarih belli olduğu takdirde ya da sonuçlar açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.
ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV KONULARI
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.