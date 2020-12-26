2020 AÖL Açıköğretim lise online sınav giriş ekranı! 26 Aralık Bugün MEB AÖL sınavı saat kaçta ve sınava nasıl girilir?

Online AÖL sınav giriş ekranı sabah saatlerinden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Açıköğretim üzerinden ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenciler MEB açıklamasına göre bugün ve yarın sınavlarına katılım sağlayacak. Sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yani elektronik ortamda gerçekleşecek. Peki, 26 Aralık MEB AÖL sınavı saat kaçta ve sınava nasıl girilir? İşte online AÖL sınav giriş ekranı…

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLADI! İŞTE AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI!

Üç oturumda gerçekleşecek olan sınavlara öğrenciler şifre ve öğrenci numaraları ile giriş yapacak. Bu kapsamda belirlenen tarih ve saatler içerisinde girişleriin sağlayabilecek. MEB açıklamasına göre; online AÖL sınav giriş ekranı 09.30-13.30 saatleri arasında aktif olacak...