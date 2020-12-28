Bakan Selçuk'tan son dakika tablet açıklaması! Tarih verdi...

"İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 66 bin tablet bilgisayarın dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkür ediyorum."

MEB'in tedarik ettiği 500 bin tabletin 116 bin 500'ü öğrencilere ulaştırılmış oldu.

Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.