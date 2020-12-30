2021 Gardiyan alımı ne zaman yapılacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ile gardiyan alımı taban puanları ve boş kontenjanla

Geçtiğimiz hafta, KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde istihdam edilmek üzere katip, mübaşir, infaz koruma memuru alımı için araştırmalar hız kazandı. 2021 yılı alımları ile bu iş gruplarında çalışmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunu ve gardiyan - mübaşir alımı atana tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, CTE bünyesinde çalışacak katip, mübaşir ve infaz koruma memuru atama tercihleri hakkında tüm merak edilenler.

CTE BÜNYESİNDE İSTİHDAM İÇİN İSTENEN KPSS PUANI

KPSS sonrası en çok merak edilen konu, Adalet Bakanlığı ile CTE 'nin bünyesine yapılan katip, mübaşir ve infaz koruma memuru (İKM Gardiyan) alımları oldu.