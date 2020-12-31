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? MEB ile okullar ne zaman açılacak, başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir uzaktan eğitim süreci ile devam eden okullar için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre; okullar herhangi bir aksilik olmaması halinde ikinci dönemde açılacak. Ara tatil ise Nisan ayında uygulanacak. Öte yandan ara tatilin sömestr tatiline katılması ile birlikte ? MEB ile okullar ne zaman açılacak, başlıyor?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:36 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını verdi. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken yapılan açıklama doğrultusunda herhangi bir aksilik olmadığı takdirde okullar ikinci dönemde açılacak. Peki; MEB ile okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK VE NE ZAMAN AÇILACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

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Okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
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