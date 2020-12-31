Okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını verdi. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken yapılan açıklama doğrultusunda herhangi bir aksilik olmadığı takdirde okullar ikinci dönemde açılacak. Peki; MEB ile okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK VE NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.