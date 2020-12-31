Okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını verdi. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken yapılan açıklama doğrultusunda herhangi bir aksilik olmadığı takdirde okullar ikinci dönemde açılacak. Peki; MEB ile okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.