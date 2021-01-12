ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı! KPSS 2020/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KPSS tercih sonuçları için binlerce adayın gözü ÖSYM resmi sitesinden gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri aralığında başvuru işlemleri tamamlanmıştı. Kılavuzda sonuçların açıklanacağı tarih yer almazken öte yandan 2020/1 tercihlerinin kısa süreçte açıklanmış olması beklentileri son günlerde arttırdı. Peki, 2020/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile KPSS tercihleri açıklandı mı, sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm gelişmeler…

KPSS 2020/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Kurumlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme kapsamında binlerce aday başvurularını tamamladı. KPSS tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sürerken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuçları kısa sürede erişime açması bekleniyor…