SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Seçuk yüz yüze eğitim kararını açıkladı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu ve konuya dair spekülasyonlara tarih, yöntem ve karar çerçevesinde kesin ve detaylı cevaplar verdi. Selçuk EBA, okulların açılacağı tarih ve MEB'de 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışmaların ve görüşmelerin sürdüğünü ve sonuçlandığı dakikada bunu paylaşacaklarını söyledi.
İşte canlı yayında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söylentiye kapalı olarak verdiği yüz yüze eğitim, okullar ve öğretmenlere ilişkin bilgiler;
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve Türkiye'nin eğitim konusunda Tanzimat'tan beri bir arayış içerisinde olduğunu ve bunu sürdürdüğünü dile getirdi
TÜRKİYE EĞİTİMDE KİMİ MODEL ALIYOR?
Selçuk, eğitimde herhangi bir ülkeyi model almanın söz konusu olmadığını, her ülkenin kendi özgün modelini üretmesi gerektiğini, Türkiye'nin de bu anlamda 2018'de 2023 Vizyon Belgesi'ni ortaya koyduğunu ve bunu adım adım uyguladıklarını anlattı.
SON DAKİKA SINAV KARARI: İŞTE ÖĞRENCİLERİN YAZILI TARİHLERİ
Geçen günlerde açık öğretimle ilgili sosyal medya duyurusu yaptığını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:
"5-6 Aralık 2020'de yapılması gereken sınavlar vardı ve bunları o dönemde yüz yüze yapıp da bir riske girmek istemedik, erteledik. 25 Şubat'ta birinci dönemin sınavlarını çevrim içi yapacağız. 25 Mart'ta ikinci dönem ve ilerleyen süreçte üçüncü dönem sınavları olacak. Bunların hepsi çevrim içi olacak. Üçüncü dönem sınavları e-sınav salonlarımızda çevrim içi olacak.
YERLİ E-SINAV MERKEZİ KURULDU
Artık uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde kendi e-sınav merkezlerimizi kurduk. Buralarda çocuklarımız güvenli bir şekilde sınav olabilirler. Bu sınavlara yaklaşık 1 milyon 75 bin civarında öğrencimiz katılıyor. Bunun içerisinde ortaokullar, meslek liseleri, imam hatip liseleri ya da genel Anadolu liseleri ve açık öğretim liseleriyle ilgili farklı gruplardan öğrencilerimiz var."
AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNDE SON DURUM
"Uzaktan eğitim süreci açık öğretim liselerine talebi artırdı mı?" sorusu üzerine Selçuk, "Aslında 4+4+4'ten sonra açık öğretimle ilgili lise kısmında özellikle kısmi artış oldu. Çok farklı liselerden açık öğretime bir kayma oldu ama çok dramatik bir artıştan tabii ki söz etmiyoruz." dedi.
EBA'NIN TV'LERİNDEN YARARLANACAKLAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretimin yapısal olarak dönüşme zamanının geldiğini, sadece kitaptan hazırlanıp yılda birkaç kere yüz yüze sınava girilen durumdan EBA'nın içeriği ve televizyonlardan yararlanılabilecek, dijital destek alınabilecek bir açık öğretime doğru yürüdüklerini söyledi.
"BEN GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA…"
Öğrencilerin meslek seçimi ve meslek liselerine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Selçuk, "Ziya Hoca olarak bu görevden ayrıldıktan sonra akılda 1-2 şey kalacaksa bir tanesi meslek liseleri olacak. Çünkü lisedeyken gençlerimizin istihdamla ilgili bazı ufukları görmelerini ve önceden bazı eğitimleri almalarını, üretime katılmalarını çok önemsiyorum. Meslek lisesine kendi isteğiyle başvuran öğrenci sayısı bu sene yüzde 63 oranında arttı. Bu gerçekten büyük bir artış ve ilk defa yüzde 1'lik dilimden meslek liseleri öğrenci almaya başladı. Savunma sanayiinin lisesi, yeni açtığımız elektrikli otomobil veya diğer birçok lise gibi. Bütün öğrencilerimizi üniversiteye kadar bekletmek değil de liseden itibaren mesleklerle ilgili birtakım tercihleri, seçimleri oluşturmamız lazım ama sahici olmalı. Bir şekilde meslek lisesi adını koymak yetmiyor, ihtiyacı karşılaması gerekiyor." diye konuştu.
100 BİN ATÖLYE AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin kağıt kalem üzerinden eğitim aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Fakat insanın yaradılışı gereği duygusal, düşünsel ve fiziki olarak bütüncül bir eğitim alması gerekiyor. Tasarım beceri atölyeleri tam da bunun ilacı. Okul öncesinde çocuklar drama, sanat ve robotik atölyesini görmeli, bir şekilde satrançla veya başka şeyle ilgilenmeli. İlkokulda, ortaokulda, lisede şu anda 10 bin civarında atölye açtık, bunun asgari 100 bin civarında olması gerekiyor. Her öğrenci okul öncesinde, ilkokul, ortaokul, lisede binlerce kez deneyim yaşayacak. Hangi işe, mesleğe yatkın olduğunu somut olarak görecek. Bunu tasarım beceri atölyelerinde görüyoruz. Onun için çok hızlı bir şekilde artıyor ama daha çok yolumuz var.
ÖĞRETMENLERE SERTİFİKA
Öğretmenlerimiz atölye eğitimlerini verebilmek için sertifika alıyorlar. Masal Anlatıcılığı Sertifikası diye bir sertifika var. Türk masallarının, Anadolu masallarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yüzlerce kitap, video ürettik. Otomasyon, robotik, drama ilgili vesaire 100 binlerce öğretmenimiz eğitim alıyorlar."
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
Almanya'da mesleki eğitim kurumlarının yüzde 85, Türkiye'de ise yüzde 5 civarının özel sektörün olduğunu kaydeden Selçuk, bu konuda özel sektörün daha çok katkısına ve özellikle mesleki eğitim merkezlerinin desteklenmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
MÜZİK EĞİTİMİ
Bakan Ziya Selçuk, müzik eğitiminde yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları anlattı:
"Müfredatın nitelikli bir şekilde işlenebilmesi için nasıl işleneceğini gösteren bir video kütüphanesi hazırlıyoruz, bitmek üzere, belki 1 ay içinde bitecek. Ayrıca çocuklar için bir dijital klavye cep telefonundan da başka yerlerden de kullanılabilir. Müzik eğitimi için kullanabileceğimiz böyle bir çalışmamız var, o da bitmek üzere. Netice itibarıyla çocuklara somut olarak uygulama ortamı vermemiz ve deneyimlerini geliştirmemiz lazım. Burada öğretim programlarıyla ilgili sorunlarımız ama çok ciddi sorunlarımız yok, uygulamada problemlerimiz var. O problemleri aşmak için de çeşitli üniversitelerimizden uzmanlarla akademisyenlerle müzik öğretinin niteliğini artırma çalışması 1,5 senedir sürüyor.
TESTLERİ YAPILIYOR
Bununla ilgili hatta özel bir enstrüman tasarımı da yapıyoruz. Bunu hiç açıklamadık. Bu çocukların yaş gruplarına göre, kendi fiziksel yapılarına uygun, bizim kendi öz ses dağarcığımızı da dikkate alan bir çalgıyı ilgili alanın uzmanları pilot çalışma olarak bitirdiler, şu anda testleri yapılıyor.
ÖĞRETMEN ATAMALARI NETİCELENDİĞİ DAKİKADA AÇIKLANACAK
Öğretmen atamalarıyla ilgili beklentilerin sorulması üzerine Bakan Selçuk, son 5-6 yıla bakıldığında atamaların farklı tarihlerde açıklandığı, Bakanlığın bu konuda tek başına karar alma durumunda olmadığını, bunun genel mali politikalarla ve bütçe disipliniyle ilgili bir konu olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmen atamalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığıyla çalışmalarımız, görüşmelerimiz sürüyor. Neticelendiği gün değil dakika bunu zaten paylaşırız." dedi.
YILDA 40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI
2020'de 41 bin, 2019'da 40 bin civarında öğretmen alımı yaptıklarını hatırlatan Selçuk, "Dikkat edilirse kamudaki kadroların en fazlasını hep Milli Eğitim alıyor. Yine öyle olacağı konusunda Türkiye'nin bir teamülü var ancak bunun ne olacağının genel bütçe içerisinde bir karara bağlanması lazım. 'Hangi bakanlığa ne kadar kadro verilecek?' bunun kabinede belirlenmesi ve belirleme sonucunda bir genel açıklama yapılması gerekiyor. Çift ya da tek atama olacağı da burada belli olacak. Atamalar üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Yakın zamanda bir çözüm üretmeyi elbette çok istiyorum. Arkadaşlarımız bu atamanın yüksek olmasını bekliyor. Çabamız şu yönde, daha çok öğretmen atanması noktasında gereken çalışmaları, hazırlıkları yapıyoruz." sözlerini kullandı.
MÜLAKATLAR NASIL YAPILACAK?
"Mülakatların salgın şartları ya da kışın yapılması durumunda her ilde yapılması mümkün olur mu?" sorusu üzerine Selçuk, mülakatların nasıl yapılacağının salgının durumuna bağlı olduğunu, belli dönemlerde kontrollü olarak yapabilecekleri mülakatların riskine bakacaklarını, bunu yüz yüze yapmaktan çekinmeyeceklerini, duruma göre de erteleyebileceklerini ifade etti.
ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE OLACAK?
Bakan Selçuk, "Özel okullar ve özel eğitim kursları velinin isteğine bağlı olarak açılır mı?" sorusuna, "İlk fırsatta bu okullarının tamamının açılmasına yönelik gayretlerin sürmesi amaçlarımız dahilinde." yanıtını verdi.
"ÖZEL OKUL FİYATLARINDA KDV DÜŞÜRÜLEBİLİR"
Özel okul ücretlendirmelerine değinen Selçuk, "Okullar bu anlamda kendi tedbirlerini alıyorlar. Biz KDV konusunda tedbir aldık. Bu tedbir neticesinde KDV'yle ilgili bir düşürme söz konusu oldu. Özel okullar velileriyle de irtibat halinde. Biz de bunları okul okul takip ediyoruz. 'Hangi okulda ne kadar indirim yapıldı, hangi önlemler alındı?' elimizde liste var. Şunu unutmamak lazım; Bir özel okuldaki öğretmenin faaliyeti saat saat devam ediyor. Vazifeleri devam ettiği için okulun bütçesiyle ilgili büyük oranda bir değişiklik ortaya çıkmıyor. Yemekle servisle ilgili bazı konularda harcanmayan bütçeler var. Özel okullar da bunları dikkate alarak kendi tedbirlerini alıyorlar. Hem KDV indirimi hem de ücretler konusunda Türkiye'deki çeşitli derneklerin temsilcileriyle en geç ayda bir kere görüşmeler yapıyoruz. Sahadaki izlenimler ediniliyor. Ona göre de dernek temsilcileriyle beraber bu kararları almaya çalışıyoruz."
OKULLARDA BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI TÖRENİ
Geçen hafta yapılan bayrak töreninin hatırlatılması üzerine Selçuk, İstiklal Marşı'nın bir çocuğun ve bu ülkenin vatandaşının hayatında son derece ciddi bir yeri olduğunu belirterek, çocukların bunu hissetmesini, evlerin balkonlarından yaşamalarını, okulların hoparlörlerinden okunan İstiklal Marşı'na iştirak etmelerini önemsediklerinin altını çizdi.
OKULLARIN DEPREME HAZIRLIĞI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların ne kadarı depreme hazır?" sorusunu üzerine, bu konuda çok hassas olduklarını, belirli bir yaşın üstünde ya da riskli olduğunu düşündükleri tüm okulları üniversiteler, özel sektör ve çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde deprem kuşağında olan okullardan başlamak üzere binanın durumuna göre yıktıklarını ya da güçlendirdiklerini anlattı.
Bu konuya şimdi daha da hızlandırdıklarına işaret eden Selçuk, "Dünya Bankası projesiyle de depremle ilgili güçlendirme çalışmaları için bir dış kaynak bulduk. Bu kaynak da kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki süreçte TOKİ'yle de iş birliği içerisinde bu okullarımızın yapılması, güçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi bizim şu andaki ana mesaimiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili özellikle İstanbul gibi belli illerde talimatı var. Depremle ilgili okulların hem milli bütçeden hem bağışlar gibi desteklerle bir an önce yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
OKULLAR BAŞKA AMAÇLARLA KULLANILMAZ
"Yıkılan okullar farklı bir amaçla herhangi bir faaliyete tahsis edilmiyor değil mi?" sorusunu ise Selçuk, "Mevzuat gereği olmaz zaten. 'Bakanlık olarak bunu farklı amaçlar kullanayım', bunu söyleyemem. Orası okul olarak yapılmak zorunda." diye cevapladı.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta yeniden başlamasına ilişkin alınmış bir ilke kararı olduğunu söyledi.
Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Selçuk'un açıklamalarından satır başları özetle şöyle:
15 ŞUBAT İLKE KARARIDIR
Milli Eğitim'de 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var.
"ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİ İLE YÜZ YÜZE ÇALIŞMAK İSTİYOR"
Sınav grubunda olan çocuklarımız da var, öğretmenleriyle yüz yüze çalışmak istiyorlar. Kısa süreli de olsa. Onlarla ilgili birtakım senaryolarımız var. Salgının seyrine bağlı olarak Bilim Kurulu'yla yapacağımız görüşmelere bağlı olarak da bunlardan hangisinin hayata geçeceğini de yaklaşık 10 gün önce paylaşmış oluruz.
9, 10, 11 VE 12. SINIFLARDA SINAV VE SORUMLULUKLAR
Liselilerin sınava girmeleri onların bir sonraki sene rahat etmeleri açısından... Diyelim ki 9. sınıfta bir öğrencimiz ve ikinci dönemi geçen yılki gibi dikkate almazsak 'Sadece birinci dönemden sorumlusunuz.' dersek, o zaman bir sonraki yılın eğitim öğretim süreci zafiyete uğruyor. 10'lar 11'de sıkıntı çekiyor, 11'ler 12'de, 12'ler de üniversite matematiğinde sıkıntı çekiyor.
CANLI DERSİ 4.5 MİLYONA ÇIKAMAMIZ LAZIM
Her ülkenin eğitim portalı var. Büyük ülkelerin özellikle var. Bizim EBA'nın dünyada birinci olmasını ben yeterli bulmuyorum. Bizim 3 milyon canlı dersi, 4,5 milyona çıkarmamız lazım. Salgın bittikten sonra tüm halkımıza yönelik olarak kullanabileceğimiz bir eğitim programına ihtiyacımız var.
EĞİTİM PLATFORMU
Beğen izle, sertifikanı al, sertifikalarını biriktir akreditasyona dönüştür, akreditasyonunu tamamla diplomalara dönüştür gibi mesleki eğitimde Türkiye'nin beceri açığı da gözetilerek böyle bir eğitim platformunun oluşturulması çalışmasındayız.