ÖSYM ile ALES başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? 2021 ALES sınavına girecek adaylar dikkat!

ALES sınavı başvuruları 22 Mart tarihinde sona eriyor. Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen ve yüksek lisans, doktora gibi akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınav bu sene 2 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Adaylar bu kapsamda "ALES başvuruları için son tarih ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. ALES başvuru işlemini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlayan adaylar 23 Mart tarihine kadar sınav ücretini ilgili yerlerden yatırması gerekiyor.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu sene ALES sınavı başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenirken sınavın 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceği biliniyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını gerçekleştirebilecek.