ÖSYM ile ALES başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? 2021 ALES sınavına girecek adaylar dikkat!

ALES sınavı başvuruları 22 Mart tarihinde sona eriyor. Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen ve yüksek lisans, doktora gibi akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınav bu sene 2 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Adaylar bu kapsamda "ALES başvuruları için son tarih ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. ALES başvuru işlemini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlayan adaylar 23 Mart tarihine kadar sınav ücretini ilgili yerlerden yatırması gerekiyor.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu sene ALES sınavı başvuru ücreti 145 TL olarak belirlenirken sınavın 2 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceği biliniyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını gerçekleştirebilecek.
ALES/1 başvuruları, 12 Mart ila 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. daylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından, ALES/1 başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Adaylar, 23 Mart tarihine kadar ücret ödemesini gerçekleştirmek zorunda.
ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ
ÖSYM, ALES/1'in geç başvuru gününü 1 Nisan 2021 olarak duyurdu. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
ÖSYM ALES KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)