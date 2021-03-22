TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları bekleniyor!

21 Mart Pazar günü gerçekleştirilen TUS ve STS sınavının tamamlanması ile birlikte sonuçlara yönelik sorgulamalar başladı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru soruldu ve 150 dakika süre tanındı. Öte yandan ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; TUS ve STS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Buna göre; TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

TUS/STS SONUÇLARI İÇİN ÖSYM TARİH VERDİ!

ÖSYM sınav takvimine göre 2021-STS Tıp Doktorluğu ve 2021 TUS sonuçları 15 Nisan 2021'de erişime açılacak.