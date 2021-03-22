TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları bekleniyor!

21 Mart Pazar günü gerçekleştirilen TUS ve STS sınavının tamamlanması ile birlikte sonuçlara yönelik sorgulamalar başladı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru soruldu ve 150 dakika süre tanındı. Öte yandan ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; TUS ve STS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Buna göre; TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!
ÖSYM sınav takvimine göre 2021-STS Tıp Doktorluğu ve 2021 TUS sonuçları 15 Nisan 2021'de erişime açılacak.
TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tıp alanında önemli iki sınav ÖSYM taraflıdan 21 Mart Pazar günü iki aşamada yapıldı. Sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2021-STS Tıp Doktorluğu ve 2021 TUS sonuçları 15 Nisan 2021'de erişime açılacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercihler ise sınav sonuçlarının ardından yapılıyor. TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Ancak tercih tarihine ilişkin kesin tarih bulunmuyor.
STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.