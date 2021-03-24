Liselerde 2. sınavlar iptal mi, ne zaman yapılacak? MEB'den son dakika sınav açıklaması: 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

Son dakika haberleri… Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lise sınavları alınan MEB kararı ile kademeli olarak yüz yüze şekilde yapılacaktı. Tarihlerin açıklanmasının ardından yükselişe geçen vakalarla dün MEB'den bir son dakika açıklaması geldi ve binlerce kişinin yanıt aradığı "Lise sınavları ne zaman, ertelendi mi, ikinci sınavlar iptal mi oldu?" soruları yanıt bulmuş oldu. Bu noktada lise sınavları 29 Mart tarihinde 3 Mayıs'a ertelendi. İşte lise sınavları ile ilgili son dakika açıklamasının detayları…

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

Lise sınavları için gözler ikinci sınav tarihlerine kilitlenmişti. Yaşanan vaka artışıyla beraber yeniden ertelenmesi beklenen sınavlar için açıklama yapıldı. Bu kapsamda MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İlk olarak 29 Mart itibarıyla yapılacak sınavların vakalardaki artış nedeniyle 3 Mayıs tarihine ertelendiği ifade edildi.