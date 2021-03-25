Bitki ve hayvan hücresinin arasındaki farklar ve ortak özellikleri nelerdir? Hücre duvarı hayvan hücresinde bulunur mu?

Bitki ve hayvan hücrelerinin her ikisi de ökaryotik hücrelerdir, bu nedenle ortak bir hücre zarının varlığı ve çekirdek, mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi hücre organelleri gibi ortak özelliklere sahiptirler.

BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ FARKLAR

Hayvan hücresinde hücre çeperi bulunmaz. Bitki hücresinde selülozdan oluşan çeper mevcuttur.

Hayvan hücresi şekil olarak yuvar ve düzensizdir. Hayvan hücresi ise sabit ve dikdörtgen şeklindedir.

Hayvan hücresinde bir veya daha fazla küçük vakuol bulunur, bitki hücrelerinden çok daha küçüktür.

Sentriyoller tüm hayvan hücrelerinde bulunur. Bitkilerde ise sadece düşük bitki formlarında bulunur.

Hayvan hücrelerinde kloropolast bulunmaz. Bitki hücrelerinin kendi yiyeceklerini yapmak için kloroplastları vardır.

Plastidler hayvan hücresinde yer almazken bitki hücresinde mevcuttur.

Lizozomlar hayvan hücresinde sitoplazmada ortaya çıkar. Haycan hücresinde ise genellikle belirgin değildir.

HÜCRE ÇEPERİ

Bitki hücreleri ve hayvan hücreleri arasındaki fark, çoğu hayvan hücresinin yuvarlak olduğu halde bitki hücrelerinin çoğunun dikdörtgen olmasıdır. Bitki hücrelerinin hücre zarını çevreleyen sert bir hücre duvarı vardır. Hayvan hücrelerinin hücre duvarı yoktur. Mikroskop altında bakıldığında hücre duvarı bitki hücrelerini ayırt etmenin kolay bir yoludur.

KLOROPLASTLAR

Bitkiler ototroflardır; kloroplast adı verilen hücre organellerini kullandıkları fotosentez sürecinde güneş ışığından enerji üretirler. Hayvan hücrelerinde kloroplast yoktur. Hayvan hücrelerinde, enerji, hücresel solunum işlemi yoluyla gıdalardan (glikoz) üretilir. Hücresel solunum, kloroplastlara yapısal olarak biraz benzeyen ve aynı zamanda enerji üretme işlevini yerine getiren hayvansal hücrelerde mitokondride meydana gelir. Bununla birlikte, bitki hücreleri ayrıca mitokondri içerir.

SENTRİYOL

Bütün hayvan hücrelerinin merkezcilleri vardır, oysa sadece bazı düşük bitki formları hücrelerinde merkezcilleri vardır (örneğin erkek charofit gamları, briyofitler, çekirdeksiz vasküler bitkiler, sikadlar ve ginkgolar).

VAKUOLLER

Hayvan hücreleri bir veya daha fazla küçük vaküle sahipken bitki hücreleri, hücre hacminin% 90'ına kadar çıkabilen bir büyük merkezi vaküle sahiptir. Bitki hücrelerinde, vakuollerin işlevi su depolamak ve hücrenin hassasiyetini korumaktır. Hayvan hücrelerinde vakuoller su, iyon ve atık depolar.