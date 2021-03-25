El Hamra Sarayı Nerede, Hangi Devlete Aittir? El Hamra Sarayı Özellikleri Nelerdir?

Tarih boyunca çeşitli tahribatlara maruz kalmasına karşın bugün bile geçmişe ışık tutan El Hamra Sarayı, günümüze ulaşmış een ski İslam saraylarından bir tanesidir. Bu özelliğiyle Endülüs Devleti'nin gücünü sembolize ederken bir yandan da görkemli İslâm devletlerinin yok olup gitmiş sarayları hakkında fikir vermektedir.

EL HAMRA SARAYI NEREDE?

Arap mimarisinin Qalat Al-Hamra örneğinde yapılan El Hamra Sarayı , (İspanyolca: Alhambra; Arapça: الْحَمْرَاء‎‎: "Kızıl"), İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alır. El Hamra Sarayı'nın olduğu İspanya şehri ise Granada'dır.

EL HAMRA SARAYI HANGİ DEVLETE AİTTİR?

İslam mimarisinin üst düzey eserlerinden biri olan Elhamra Sarayı, pek çok kişiye El Hamra Sarayı kime ait sorusunu sordurmaktadır. Temeli Gırnata Emirliği yani Beni Ahmer (Nasiriler) devletini kuran 1. Muhammed (Muhammed bin Ahmer) tarafından 1232 yılında atılmıştır. Saray, 1333 yılında Gırnata sultanı olan 1. Yusuf tarafından hükümdarlık sarayına dönüştürülmüştür. Saray, 1492 yılında Hristiyanların hâkimiyetine geçtiği için kale içerisinde Hristiyan motifleri ve Rönesans mimarisi izlerine de rastlanmaktadır.

EL HAMRA SARAYI HAKKINDA BİLGİ

El Hamra arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçeye "Kırmızı Saray" olarak çevrilmektedir. İnşaatında kullanılan kilin kırmızı renginden "El Hamra" ismini alan saray, milattan sonra 889 yılında Roma döneminden kalan surların üzerinde küçük bir kale olarak inşa edilmiştir. 13. Yüzyıla kadar herhangi bir onarım görmeyen kale, 1232 yılında Gırnata emiri Muhammed Nasır tarafından şuan ki görünümüne kavuşmuştur. 1333 yılında ise Gırnata Sultanı I. Yusuf, kaleyi hükümdarlık sarayına dönüştürmüştür.

EL HAMRA SARAYI ÖZELLİKLERİ

Hem Müslüman hem Hristiyan kültürüne dair etkilerin görülebildiği El Hamra Sarayı mimarisi her yıl çok sayıda ziyaretçiyi derinden etkiliyor. Kale, ribatlar, yazlık saray ve Generalife (Cennetül Arif) ile dört ana kısımdan oluşan El Hamra Sarayı bölümleri kusursuz bir mimari ile inşa edilmiştir. El Hamra Sarayı içerisinde çok sayıda oda bulunur ve bu odaların hepsi birbirine bağlıdır. Saray içerisinde pek çok geniş avlular yer alır, bu avlularda mermerler oyulmuş ve zengin bitkisel motiflerle çeşitli süslemeler yapılmıştır. Avrupa'da bulunan İslami mimarinin en önemli eserlerinden biri olan Saray, UNESCO Dünya mirasları listesine girmeyi başarmıştır.