MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

MSÜ kısaltması ile anılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyor. MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava hangi okulda gireceği belli olacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ sınav yerleri belli oldu. MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.