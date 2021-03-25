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Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:01 Son Güncelleme: 25.3.2021 14:04

açıklandı! ÖSYM 2021 nasıl ve nereden alınır?

MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Büyük bir merakla açıklandı. Yüz binlerce aday, 4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı öncesinde birçok konuyu araştırıyordu. Bunların başında, 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyordu. ÖSYM tarafından duyuru yapılırken 2021 MSÜ sınav yerleri giriş belgesi erişime açıldı. Peki, nasıl ve nereden alınır? İşte, ÖSYM AİS ile MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi alma ekranı

MSÜ kısaltması ile anılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyor. MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava hangi okulda gireceği belli olacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ sınav yerleri belli oldu. MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 4 Nisan 2021 Pazar günü yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi erişime açıldı.

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2021 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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