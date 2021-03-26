Maden Devri ve özellikleri - Maden Çağları kaça ayrılır, sıralaması nedir?

Maden Devri tarih öncesi devirlerdendir. Bakır, Tunç ve Demir olmak üzere üç döneme ayrılır. ilk kullanılan madenler doğada saf olarak bulunan ve kolay işlenebilen madenler olmuştur. Tarih öncesi dönemlerde başlayan Demir Devri yazının bulunmasından sonra da devam eder.

Dünya tarihi daha kolay incelenmek için çağlara ayrılmıştır. Tarihsel çağlar yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zamanı kapsar. çağ değiştiren bir olayın temel özelliği evrensel nitelikte olmasıdır

BAKIR (KALKOLİTİK) DEVRİ

İlk kullanılan maden bakırdır. İnsanlar bakırdan silah, kap, kacak yapımında yararlandılar. Özellikle bu madenin dayanıksız olması yaygın olarak kullanılmasını engellemiştir. Maden Devri'nde ilk defa işlenen ve kullanılan madenler bakırın yanında altın ve gümüştür. İnsanlar silah ve ev eşyası yapımında bakır kullandılar. Süs ve takı yapımında ise altın ve gümüş kullandılar.

TUNÇ DEVRİ

Tunç; bakır ile kalayın karıştırılması ile elde edilen bakırdan daha sert bir madendir. Tarım ve savaş aletlerinin yapımında kullanılmıştır. Bu dönem Şehir Devletlerinin kurulmaya başlandığı ve ilk büyük devletlerin ortaya çıktığı dönemdir. Devletler arası ticari ilişkilerde başlamıştır.

DEMİR DEVRİ

Demirin kullanılmaya başlanması insanlık tarihinin ilk en önemli buluşu sayılır. Doğada bol bulunmasının yanında kolayca işlenen demir, medeniyetin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Madeni parada ilk kez bu dönemde kullanılmıştır, bu da ticareti canlandırmıştır.

Demir devrinde küçük şehir devletlerinin yerine büyük devletler kurulmaya başlanmıştır. Bu devrin sonuna doğru yazının bulunması ile tarihi devirlere geçilmiştir.