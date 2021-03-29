Ücretli öğretmenlik şartları, ek ders ücretleri ve maaşları 2021'de ne kadar? Ücretli öğretmen ek ders ücreti hesaplama

TÜİK tarafından yapılan zam oranıyla birlikte ücretli öğretmen maaşı merak edilmeye başlandı. 2021 yılı ücretli öğretmen maaş hesaplaması yapılan zam oranları ile belirlendi. Ücretli öğretmen maaşları 2021 yılı itibarıyla 7.36 oranında artış gösterdi. Zamla birlikte sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti de güncellendi. Ocak ayında yapılan 7.36'lık zam, Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

MEB tarafından "Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Öğretmen" olarak tanımlanan ücretli öğretmenler, girdikleri ders sayısına göre ücret almaktadır. Kadrolu öğretmenlere göre farklı tutarlarda maaş alan ücretli öğretmenler, okullarda bulunan öğretmen eksiğini kapatmaktadır. Sözleşmeli öğretmen olarak da adlandırılan ücretli öğretmenler genellikle doğum ya da hastalık iznine ayrılmış öğretmenlerin yerini doldurmaktadır. Hizmet puanı olmayan sözleşmeli öğretmenler idarecilik de yapamazlar.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

Ücretli öğretmenlik şartlarının ilki Türk vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmaktır. 18 yaşından büyük olan, 4 yıllık fakülte mezunları, 2 yıllık ön lisans mezunları ve pedagojik formasyon almış bireyler ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilirler. Görevi engelleyici bir sağlık sorunu taşımamak ve belli suçlar hakkında yükümlü olmamak diğer ücretli öğretmenlik şartlarıdır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2021

2020 yılı enflasyon oranı 14.6, aralık ayı enflasyon oranı ise %1.25 olarak belirlendi. 2020 yılının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ücretli öğretmenlerin aldığı zam oranı da belirlendi. Yeni yılla beraber ücretli öğretmen maaşına %7.36 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte öğretmenler, ücretli öğretmen maaş hesaplaması yapmaya başladılar. 2020 yılı Temmuz ve Aralık döneminde 4369 lira maaş alan ücretli öğretmenler yüzde 15'lik vergi dilimine girdi. 2021 Temmuz ayına kadar geçerli olacak ücretli öğretmen maaşları 2021 şu şekilde;

Haftada 15 ve ayda 60 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.187,07 TL

Haftada 20 ve ayda 80 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.582,76 TL

Haftada 25 ve ayda 100 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.947,35 TL

Haftada 30 ve ayda 120 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 2.283,16 TL

Ayrıca evli ve eşi çalışmayan ücretli öğretmenler 53,67 TL eş yardımı yapılır. Çocuklu öğretmenlere ise çocuk başı 37,31 TL ek ödeme yapılır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ 2021

Ücretli öğretmenlik konusuyla ilgili en çok araştırılan konuların başında ücretli öğretmen ek ders ücreti 2021 gelmektedir. Ücretli öğretmenlere yapılan 7.36 oranındaki zamla bitlikte ücretli öğretmen ek ders ücreti 2021 fiyatları da güncellendi. 2020 yılında Temmuz ayı itibariyle 18,22 TL olan sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 2021 yılında net 19,56, brüt 23,22 TL oldu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Ücretli öğretmenlere yapılan zam oranıyla birlikte ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar soruları akıllara geldi. Girdikleri ders sayısına göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları her ayın 1'i le 15'i arasında yatmaktadır.