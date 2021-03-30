NH3 nedir, suda çözünür mü? NH3 asit mi, baz mı?

NH3 yani amonyak, ismin kökeni Eski Mısır'a dayanmaktadır. Amon tapınağını ısıtmada kullanılan deve tezeklerinden çıkan gazlardan yola çıkarak bulunmuştur. Tapınağın duvarlarında, tavanında sofra tuzu gibi beyaz kristaller halindeki amonyum klorür yani nişadır birikmiştir. Buna da o dönemde "Amon'un Tuzu" denilmiş. Günümüzde ise gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde kullanılmaktadır.

NH3 NEDİR?

Kimyasal adı NH3, günlük yaşantıdaki adı amonyak; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğine verilen isimdir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşmaktadır. Kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşik olduğunu da söyleyebiliriz.

NH3 ph değeri 11.5'tir.

NH3 ÖZELLİKLERİ

Molekül formülü NH3 Molekül kütlesi 17.031 g/mol Görünüm Renksiz gaz Koku Güçlü acı koku Yoğunluk 0.86 kg/m³ (kaynama noktasında 1.013 bar) 0.769 kg/m³ (Standart koşullarda)

0.73 kg/m³ (15 °C 1.013 )

681.9 kg/m³ at −33.3 °C (sıvı)

817 kg/m³ at −80 °C (şeffaf katı) Erime noktası −77.73 °C (−107.91 °F; 195.42 K) Kaynama noktası −33.34 °C (−28.01 °F; 239.81 K)

NH3 ASİT Mİ, BAZ MI?

OH- iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir.

NH3 POLAR MI, APOLAR MI?

NH3, molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünmektedir. NH3 polar bir yapıya sahiptir.

NH3 ORGANİK Mİ?

NH3 inorganik bir maddedir. Bitkilerdeki durum ise; dışarıdan (topraktan veya havadan) inorganik maddeleri alarak onları kendi metabolizmaları ile organik maddelere çevirirler.

NH3 SUDA ÇÖZÜNÜR MÜ?

NH3 molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur ve bu nedenle suda çözünmektedir.