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Giriş Tarihi: 30.3.2021 15:32 Son Güncelleme: 30.3.2021 15:32

nedir, suda çözünür mü? NH3 asit mi, baz mı?

NH3 nedir, suda çözünür mü? NH3 asit mi, baz mı?

Kimyasal formülü olarak bilinen , azot ve hidrojen atomlarından oluşur, renksiz yapıya sahiptir. Molekülleri polar olduğundan suyun içerisinde yüksek oranda çözünmektedir. Kimya derslerinden oldukça aşina olduğumuz amonyak terimi hakkında daha fazla bilgiye değineceğiz. NH3 nedir, suda çözünür mü? Ayrıca, NH3 asit mi, baz mı? gibi soruların yanıtlarını açıklayacağız…

NH3 yani amonyak, ismin kökeni Eski Mısır'a dayanmaktadır. Amon tapınağını ısıtmada kullanılan deve tezeklerinden çıkan gazlardan yola çıkarak bulunmuştur. Tapınağın duvarlarında, tavanında sofra tuzu gibi beyaz kristaller halindeki amonyum klorür yani nişadır birikmiştir. Buna da o dönemde "Amon'un Tuzu" denilmiş. Günümüzde ise gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde kullanılmaktadır.

NH3 NEDİR?

Kimyasal adı NH3, günlük yaşantıdaki adı amonyak; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğine verilen isimdir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşmaktadır. Kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşik olduğunu da söyleyebiliriz.

NH3 ph değeri 11.5'tir.

NH3 ÖZELLİKLERİ

Molekül formülü

NH3

Molekül kütlesi

17.031 g/mol

Görünüm

Renksiz gaz

Koku

Güçlü acı koku

Yoğunluk

0.86 kg/m³ (kaynama noktasında 1.013 bar)

0.769 kg/m³ (Standart koşullarda)
0.73 kg/m³ (15 °C 1.013 )
681.9 kg/m³ at −33.3 °C (sıvı)
817 kg/m³ at −80 °C (şeffaf katı)

Erime noktası

−77.73 °C (−107.91 °F; 195.42 K)

Kaynama noktası

−33.34 °C (−28.01 °F; 239.81 K)

NH3 ASİT Mİ, BAZ MI?

OH- iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir.

NH3 POLAR MI, APOLAR MI?

NH3, molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünmektedir. NH3 polar bir yapıya sahiptir.

NH3 ORGANİK Mİ?

NH3 inorganik bir maddedir. Bitkilerdeki durum ise; dışarıdan (topraktan veya havadan) inorganik maddeleri alarak onları kendi metabolizmaları ile organik maddelere çevirirler.

NH3 SUDA ÇÖZÜNÜR MÜ?

NH3 molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur ve bu nedenle suda çözünmektedir.

  • Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi %34'lük olup, yoğunluğu 0,88 g/ml'dir.
  • 1 atm basınç ve 0 °C de 1300 litre, 1 atm basınç ve 20 °C de 700 litre amonyak çözünür.
  • 1 atm basınçta kaynama noktası -33,33 °C (239,82 K) dir. -77,73 °C (195,42 K) donduğundan, oda koşullarında gaz halinde bulunur.

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NH3 nedir, suda çözünür mü? NH3 asit mi, baz mı?
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