Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet sınavı Nisan ayında yapılacak. Bilindiği üzere ülkemizde motorlu taşıtların kullanılabilmesi için sürücü belgesi yani ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. Bu bakımdan sürücü kursuna kayıt yaptırılması ve bu kursta gerekli eğitimlerin alınması gerekir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli dönemlerde düzenlenen ehliyet sınavlarından birine katılarak bu sınavın da başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Buna göre; Nisan ayı ehliyet sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman?
3 Nisan Cumartesi – 4 Nisan Pazar
10 Nisan Cumartesi – 11 Nisan Pazar
17 Nisan Cumartesi – 18 Nisan Pazar
24 Nisan Cumartesi – 25 Nisan Pazar
EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?
Nüfus cüzdanı fotokopisi
4 adet biyometrik fotoğraf
Sürücü olur sağlık raporu
Adli sicil kaydı(e- devlet üzerinden alınabilmektedir)
Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)
2021 EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ
2021 Ehliyet sınav ücreti 100 TL.
Direksiyon sınav ücreti 2021 itibari ile 130 TL.