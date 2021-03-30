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Giriş Tarihi: 30.3.2021 13:31

Nisan ayı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 Ehliyet ne zaman?

Nisan ayı ehliyet sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman?

Nisan ayına az bir zaman kala sürücü adaylarının gündeminde ne zaman, ehliyet ne zaman gibi soruların yanıtları oluyor. 2021 Nisan ayı Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı MTSAS yani ehliyet sınavı tarihleri yeni sistemle birlikte her yıl belli periyotlarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan; Nisan ayı , hangi gün yapılacak? 2021 ne zaman? İşte son bilgiler!

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet sınavı Nisan ayında yapılacak. Bilindiği üzere ülkemizde motorlu taşıtların kullanılabilmesi için sürücü belgesi yani ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. Bu bakımdan sürücü kursuna kayıt yaptırılması ve bu kursta gerekli eğitimlerin alınması gerekir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli dönemlerde düzenlenen ehliyet sınavlarından birine katılarak bu sınavın da başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Buna göre; Nisan ayı ehliyet sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman?

EHLİYET SINAV TARİHLERİ 2021

3 Nisan Cumartesi – 4 Nisan Pazar

10 Nisan Cumartesi – 11 Nisan Pazar

17 Nisan Cumartesi – 18 Nisan Pazar

24 Nisan Cumartesi – 25 Nisan Pazar

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

4 adet biyometrik fotoğraf

Sürücü olur sağlık raporu

Adli sicil kaydı(e- devlet üzerinden alınabilmektedir)

Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

2021 EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ

2021 Ehliyet sınav ücreti 100 TL.

Direksiyon sınav ücreti 2021 itibari ile 130 TL.

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Nisan ayı ehliyet sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman?
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