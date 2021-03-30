Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet sınavı Nisan ayında yapılacak. Bilindiği üzere ülkemizde motorlu taşıtların kullanılabilmesi için sürücü belgesi yani ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. Bu bakımdan sürücü kursuna kayıt yaptırılması ve bu kursta gerekli eğitimlerin alınması gerekir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirli dönemlerde düzenlenen ehliyet sınavlarından birine katılarak bu sınavın da başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Buna göre; Nisan ayı ehliyet sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 Ehliyet direksiyon sınavı ne zaman?

EHLİYET SINAV TARİHLERİ 2021

3 Nisan Cumartesi – 4 Nisan Pazar

10 Nisan Cumartesi – 11 Nisan Pazar

17 Nisan Cumartesi – 18 Nisan Pazar

24 Nisan Cumartesi – 25 Nisan Pazar