Mühendislikte kontenjanlar azalacak

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun bu yılki ilk toplantısı önceki gün yapıldı. Ülkedeki mevcut yükseköğretim programlarının kontenjan planlamasında ihtiyaç analizlerini yapmak üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun 8'inci toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilileri katıldı. Toplantıda üniversite adaylarını da yakından ilgilendiren kontenjanlarla ilgili şu kararlar alındı:Mühendislik alanlarında kontenjanların belirlenmesinde öne çıkan alanların ve ülke ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak toplam kontenjanın azaltılmasına karar verildi.Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamaların sürdürülmesi ve kontenjanların artırılmamasına karar verildi.Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanların belirlenmesi kararlaştırıldı.Sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilmesi kararlaştırıldı.