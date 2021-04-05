Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise sınavları tamamlandı. Binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemi için klavye başına geçti. İkinci dönem yapılan Açıköğretim Lisesi "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan son resmi açıklamaya göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açılacak ve AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı girişi için ne yapmak gerekiyor? İşte, 2021 Nisan ayı AÖL sınav sonuçları öğrenme hakkında merak edilenler ve ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı...

Mart ayında, 2021 AÖL 2. dönem sınavları tamamlandı. Sınav sonrası binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisi, AÖL sınav sonuçları ne zaman açılacak ve AÖL sınav sonucu sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir açıklama yayınladı. AÖL'e ait resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler ile paylaşılacak olan sonuçların, doğru cevaplara göre belirlencek sınavların değerlendirilmesi sonrası açıklanacağı paylaşıldı. Buna göre, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci döneme ait sınavları bilindiği üzere tamamlanmıştı.