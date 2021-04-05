Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mart ayında, 2021 AÖL 2. dönem sınavları tamamlandı. Sınav sonrası binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisi, AÖL sınav sonuçları ne zaman açılacak ve AÖL sınav sonucu sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir açıklama yayınladı. AÖL'e ait resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler ile paylaşılacak olan sonuçların, doğru cevaplara göre belirlencek sınavların değerlendirilmesi sonrası açıklanacağı paylaşıldı. Buna göre, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci döneme ait sınavları bilindiği üzere tamamlanmıştı.
Şimdi ise adaylar AÖO, MAÖL, AÖİHL, AÖL sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise henüz bilinmiyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.