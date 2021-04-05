Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:31

sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınavları tamamlandı. Binlerce öğrenci, sonuçları sorgulama işlemi için klavye başına geçti. İkinci dönem yapılan Açıköğretim Lisesi "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan son resmi açıklamaya göre, . dönem sınav sonuçları ne zaman açılacak ve sorgulama ekranı girişi için ne yapmak gerekiyor? İşte, 2021 Nisan ayı AÖL sınav sonuçları öğrenme hakkında merak edilenler ve ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı...

Mart ayında, 2021 . dönem sınavları tamamlandı. Sınav sonrası binlerce Açıköğretim Lisesi öğrencisi, sonuçları ne zaman açılacak ve sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir açıklama yayınladı. AÖL'e ait resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler ile paylaşılacak olan sonuçların, doğru cevaplara göre belirlencek sınavların değerlendirilmesi sonrası açıklanacağı paylaşıldı. Buna göre, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci döneme ait sınavları bilindiği üzere tamamlanmıştı.

Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şimdi ise adaylar AÖO, MAÖL, AÖİHL, sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise henüz bilinmiyor.

Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama! 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA