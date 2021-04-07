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Giriş Tarihi: 7.4.2021 18:06 Son Güncelleme: 7.4.2021 18:07

DGS başvuru tarihleri 2021: DGS ne zaman yapılacak ve başvuruları hangi tarihte?

DGS başvuru tarihleri 2021: DGS ne zaman yapılacak ve başvuruları hangi tarihte?

(2021-DGS) kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken DGS başvurusu tarihleri de belli oldu. İşte, 2021 DGS ne zaman yapılacak ve başvuruları hangi tarihte sorusunun yanıtı

DGS 2021 başvuruları, sınava katılım gösterecek adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine çevirmek isteyenlerin katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı, her yıl belirli tarihlerde düzenleniyor. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklanırken 2021 DGS başvuru tarihleri de duyuruldu. Böylelikle, yanıtı araştırılan DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Peki, 2021 DGS ne zaman yapılacak ve başvurusu hangi tarihte alınacak? İşte, detaylar

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS NE ZAMAN?

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

KİMLER DGS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.

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DGS başvuru tarihleri 2021: DGS ne zaman yapılacak ve başvuruları hangi tarihte?
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