2021 AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖF sınav giriş ekranı ve sınav giriş belgesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerin gündemine yerleşti. Yaklaşan tarihle birlikte öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF giriş ekranı üzerinden bahar dönemi ara sınavlarını olacak. Belli sebeplerden ötürü eğitimlerini dışardan tamamlamak zorunda kalan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır, AÖF sınav giriş belgesi / yerleri nasıl sorgulanır sorularına yanıt arıyor. Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İLE ONLİNE BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

AÖF sınav giriş ekranı Anadolu Üniversitesi bahar dönemi online sınavlarını olacak öğrencilerin gündemine geliyor. Yayınlanan takvime göre AÖF bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan'da başlayacak. 11 Nisan tarihinde sona erecek. AÖF ara sınav giriş bilgisi ile sınava dair tüm detaylar şöyle;