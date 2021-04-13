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Haberler Eğitim Haberleri 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL/1 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:42 Son Güncelleme: 13.4.2021 10:43

2021 sınav sonuçları ile açıklandı! YÖKDİL/1 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ekranı!

2021 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL/1 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı!

resmi site üzerinden yayınladığı duyuru ile sınav sonuçları ile ilgili olarak sorgulamalar arttı. 28 Mart’ta sona eren sınavın sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi. Bununla beraber adaylar " sonuçları ÖSYM ile nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin içerisinde bulunan https://sonuc.osym.gov.tr linke tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre; nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM DUYURDU…

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları ile ilgili detaylar şöyle; "28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!


Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik no ve öğrenci şifresi ile giriş yapabilir YÖKDİL sonuçlarına erişim sağlayabilir...

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL/1 SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

28 Mart 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.re internet adresinden 13 Nisan 2021 tarihinde 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Prof.Dr.Halis Aygün'ün açıklaması şu şekilde,

Değerli adaylarımız,

28 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

@yekta_sarac

@YuksekogretimK

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2021 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL/1 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı!
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