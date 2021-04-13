2021 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL/1 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM DUYURDU…

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları ile ilgili detaylar şöyle; "28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."