2021 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL/1 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları ile ilgili detaylar şöyle; "28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik no ve öğrenci şifresi ile giriş yapabilir YÖKDİL sonuçlarına erişim sağlayabilir...
YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
28 Mart 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.re internet adresinden 13 Nisan 2021 tarihinde 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Prof.Dr.Halis Aygün'ün açıklaması şu şekilde,
Değerli adaylarımız,
28 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.
@yekta_sarac
@YuksekogretimK