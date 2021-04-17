Hatıra Eş Anlamlısı - İşte Hatıranın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hatıra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, eğitim öğretim kurumlarında öğrencilere okutulan Türkçe derslerinde, günlük konuşma ve yazma dillerinde anlatıma farklılık getirmek, kelime tekrarına düşmemek amacıyla çoğunlukla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak gazetelerin eki olarak verilen ve bizlere keyifli anlar yaşatan bulmacalarda soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok farklı sebeple Hatıranın Eş Anlamlısı Olan Sözcük bilgisine erişmek isteyenler Hatıra Eş Anlamlısı Nedir? sorusuyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük aracılığıyla tüm bilgi ve detaylar şöyle;

HATIRA EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlüğü verilerine göre Hatıra kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) olan kelimeler

Anı

Andaç

Anmalık

Yadigar

olarak geçmektedir.

Türk dilinde kurulan kurallı ve anlamlı bir cümle içerisinde Hatıra kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimelerin kullanılması durumunda herhangi bir anlam farklılığı ya da tür değişikliği oluşmayacaktır.

HATIRA NEDİR, NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan hatıranın anlamı, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte bulunan bilgilere göre şu şekilde;

Anlam 1: TDK sözlüğüne göre isim türünde ve Edebiyat biliminde "Anı" kelimesi tür ve özellikleri bakımından hatıra kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşıdır)

TDK sözlüğüne göre isim türünde ve Edebiyat biliminde "Anı" kelimesi tür ve özellikleri bakımından hatıra kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşıdır) Anlam 2: Türk Dil Kurumu (TDK) bilgilerine göre hatıra denildiğinde isim türünde, andaç, anmalık ve yadigar anlamlarına gelmektedir.

Türk Dil Kurumu (TDK) bilgilerine göre hatıra denildiğinde isim türünde, andaç, anmalık ve yadigar anlamlarına gelmektedir. Anlam 3: TDK kişi adları sözlüğüne yer alan diğer anlamları ise şu şekilde;