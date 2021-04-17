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Giriş Tarihi: 17.4.2021 09:54 Son Güncelleme: 17.4.2021 09:55

Nedir? İşte Hayatın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hayat Eş Anlamlısı Nedir? İşte Hayatın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Hayat kelimesi günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Kelime Arapça kökenlik olup Türk Dil Kurumu’nda canlı, sağ olma, canlılığı gösteren hareket, yaşam biçimi gibi anlamlar taşımaktadır. Kısaca; doğumdan ölüme kadar geçen süre olarak değerlendirilmekte olup nedir sorusunun yanıtı da bu kapsamda sorgulananlar arasında yerini alıyor. Bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi ifade eden hayat eş anlamlısı nedir? olan sözcük hangisidir?

Türkçe'deki karşılığı doğumdan ölüme kadar geçen süre olarak kabul edilen hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hakkında sorgulamalar başladı. Dilimizde en çok kullanılan kelimeler arasında yer alan sözcüğün eş anlamlısı olan kelime de çokça kullanılmaktadır. Eş anlamı demek, yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler olarak bilinir. Kısaca anlamdaş olarak kabul edilen hayat eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

HAYAT NEDİR, NE DEMEKTİR?

Hayat kelimesi Arapça kökenlik olup günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yerini alır. Canlı, sağ olma, canlılığı gösteren hareket olarak kabul edilen kelime doğumdan ölüme kadar geçen süreyi de ifade etmektedir.

HAYAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "yaşam" sözcüğüdür. Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcükler olarak bilinen eş anlamlı sözcüklerden en sık kullanılanları arasında hayat-yaşam yer almaktadır. Hem hayat kelimesi hem yaşam kelimesi tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

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Hayat Eş Anlamlısı Nedir? İşte Hayatın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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