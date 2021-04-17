Sözcük Eş Anlamlısı - İşte Sözcük Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sözcük eş anlamlısı ile en çok merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimeler ise eş anlamlıdır. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların dil bilgisi konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler önem arz ediyor. Sözcük eş anlamlısı nedir? Sözcük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne?

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sözcük eş anlamlısı hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Sözcüğün eş anlamlısı da kelime olarak belirlenmiştir. Kelime Arapça kökenli olmasına rağmen farklı kökenden iki sözcük aynı anlamı taşımaktadır. Sözcük kelimesinin eş anlamlısı '' kelime '' sözcüğüdür. Sözcük tanımını şu şekilde yapabiliriz; Kelime, anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğudur. Türk Dil Kurumu kelimeyi "Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük" olarak tanımlamaktadır. ... Kelimelerin genellikle anlamları vardır. dışarıda bir varlığı, bir nesneyi bir hareketi karşılarlar.

SÖZCÜK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. Sözcük kelimesinin eş anlamlısı '' kelime '' sözcüğüdür.