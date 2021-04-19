Asimile nedir? Asimile olmak ne demektir?

Asimilasyon, bazı toplulukların kendi içinde yaşayan başka toplulukların kültürel özelliklerini yok ederek, onları kendi içinde eritme politikasına verilen addır. Asimilasyon politikaları tarihte olduğu gibi günümüzde de canlılığını koruyan bir politik meseledir. Özellikle göç olgusu asimilasyon politikalarını ve bunlara karşı çıkışları canlı tutan bir konudur. Asimilasyon, farklı ölçeklerde gerçekleşebilen bir politikadır. Bir ülkede, kendi içinde yaşayan alt gruplara uygulanabildiği gibi, özgün politik ve tarihsel koşullar sonucunda karşılaşan farklı toplulukların karşılıklı etkileşimleri sırasında bunlardan birinin diğerini kendine benzetmesi ve kendi kültürel kimliğini kabul ettirmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Tarihte olduğu gibi günümüzde de göç alan toplumlar, göç yoluyla kendi içine dahil olan farklı grupları birçok yönden asimile etme politikası yürütmektedir.

ASİMİLE POLİTİKASI

Belirli toplulukların özellikle kendi içinde yaşayan veya karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu topluluklar üzerinde uyguladığı asimile politikası veya asimilasyon politikası, kültürel bakımdan birbirinin içine geçmiş birçok boyutta gerçekleşebilir. Asimilasyon politikası, maddi ve manevi boyutları içeren ve uzun soluklu bir politikadır. Bir topluluğun başka bir topluluğu veya alt grubu asimile edebilmesi için, kuşaklar boyu süren sistemli uygulamalar yapması gerekir. Asimilasyon politikası, zanaatler, geleneksel gündelik yaşam ve üretim pratikleri ve teknikler gibi kültürün daha materyal boyutları üzerinden yürütülebildiği gibi, dil, tarihsel anlatılar, örf ve adetler, din ve inanışlar gibi daha manevi konular üzerinden de yürütülebilir.

ASİMİLE OLMAK NE DEMEKTİR?

Asimile olmak, kendi topluluğuna has gündelik yaşam pratiklerini, toplumsal ilişkilenme biçimlerini, dili, inançları ve tarih algısını zaman içinde yavaş yavaş yitirerek, başka bir topluluğa veya üst topluluğa ait olan kültürel unsurları benimsemek anlamına gelir. Modern bir kavram olarak asimilasyon, özellikle Amerika ve Almanya gibi yoğun göç almış ülkelerde tarihsel olarak önemli bir politikanın adıdır. Politik olarak bazı ülkelerde yaşayan alt grupları o ülkenin genel kültürel aidiyet kodlarına uymaya zorlamak veya zaman içinde uymasını sağlamak şeklinde gerçekleştiğinde kimi zaman tepki çeken bir politikadır. Kimi zaman da Amerika örneğinde olduğu gibi başından beri sürekli olarak uygulanarak bir ulusun inşa edilmesinin temel unsuru olarak işler ve genel kabul gören meşru bir politika haline gelir. Amerika'daki "eritme potası" politikası, bunun iyi bir örneğidir. Farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve farklı kültürlerden gelen insanların, Amerikan vatandaşı kimliğini benimseyerek modern Amerikan ulusunun bir parçası haline gelmesini sağlayan politika, bir tür meşru asimilasyon politikasıdır.

TARİHTE ASİMİLE ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Tarihte birçok topluluk ve toplumda, asimilasyon politikaları uygulanmıştır. Toplumun hep bir arada ve devletin koyduğu genel kurallara uyum sağlayarak yaşamasını sağlamak amacıyla, farklılıkları eriterek yok etmeye yönelik çabalar günümüzde olduğu gibi geçmişte de olmuştur. Örneğin, Rusya Çarlık döneminde Türk ve Müslümanların yaşadığı bölgelerde sert ve şiddetli bir asimilasyon politikası uygulamıştır. Bolşevik Devrimi'nden sonra Rusya'daki sosyalist yönetim, Türklerin ve Müslümanların yaşadığı bölgelerde dil, din ve kültür gibi konularda zorlama yapmayacağını ilan etmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde yaşayan farklı topluluklara kendi içinde özerk bir yönetim imkânı da sağlanmıştır. Ancak zaman içinde Sovyet Rusya'da verdiği sözlere rağmen Türk ve Müslüman topluluklar üzerinde yoğun bir asimilasyon politikası uygulamıştır. Sovyet Rusya, kendi coğrafyasında bulunan Türk ve Müslüman toplulukların dini inançlarını, dillerini ve özellikle kültürlerini ve kendi tarih bilinçlerini ortadan kaldırmak için uğraş vermiştir. Bu amaçla bölgedeki Türklerin yaşadığı bölgeleri kendi içinde birçok özerk bölgeye ayırarak, Türk veya Müslüman olmak temelinde bir birlikteliğe sahip olmalarına engel olmuştur. Tarihte, birçok farklı ülkede buna benzer farklı asimilasyon politikaları uygulanmıştır.