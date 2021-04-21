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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Köylere teknoloji sınıfları geliyor

Köylere teknoloji sınıfları geliyor
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak. Projeksiyon cihazı, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer alacağı sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Köy okullarında kurulacak teknoloji sınıfları aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak kullanılabilecek.
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Köylere teknoloji sınıfları geliyor
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