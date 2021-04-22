ALES sınav yerleri açıklandı! 2021 ALES giriş belgesi sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için nefesler tutuldu. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan ALES sınav yerleri açıklandı. Yılda üç defa yapılan ALES sınavlarının ilki 2 Mayıs'ta gerçekleşecek. İşte 2021 ALES giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav hakkında diğer detaylar.

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14:30'dan itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

2021 ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınava girecek adaylar aşağıda yer alan linke tıklayıp kişisel bilgileriyle giriş yaparak 2021 ALES giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilirler. Açılan ekran adayların sınava giriş belgesi olacaktır ve aday bu sayfanın çıktısını alarak sınav günü yanında götürmekle yükümlüdür. Sınav giriş belgesinin yanı sıra güncel ve geçerli nüfus cüzdanı da adayların yanında olmalıdır.

ALES NE ZAMAN?

2021 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2 Mayıs Pazar günü ALES giriş belgesi ekranında belirtilen sınav yerlerinde gerçekleştirilecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav için adayların saat 10:00 itibariyle binalara girişi yasaklanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin belirttiği sınav takvimine göre 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES İÇİN HES KODU GEREKLİ Mİ?

Geçen yıldan beri yapılan tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi ALES'te de HES kodu zorunluluğu söz konusu olacak. HES kodu olmayanlar sınav binalarına giriş yapamayacak, dolayısıyla sınava da katılamayacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ