AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanır?





Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada

"Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz."

ifadeleri kullanıldı.