Kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı, tercihler ne zaman yapılacak? İşte 2021 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

Binlerce kişinin askeri eğitim almak üzere katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Tam 18 gün sonra adayların erişimine açılan sonuçlar binlerce adayın gündemine 2021 MSÜ taban puanları ve tercihlerle ilgili detayların taşınmasına neden oldu. Bu kapsamda "Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bu senenin Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve tüm detaylar…
MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacaktı fakat ÖSYM sonuçları erkenden açıkladı. Hal böyle olunca puanını öğrenen binlerce aday MSÜ taban puanlarına dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.
Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı.
MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
2021 MSÜ TABAN PUANLAR KAÇ OLDU?
2021 yılına ilişkin MSÜ taban puanlar henüz açıklanmadı. Sonuçların ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu ile birlikte taban puanlar da belli olacak.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.