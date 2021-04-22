Kadın ve erkekler için MSÜ taban puanları açıklandı mı, tercihler ne zaman yapılacak? İşte 2021 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

Binlerce kişinin askeri eğitim almak üzere katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Tam 18 gün sonra adayların erişimine açılan sonuçlar binlerce adayın gündemine 2021 MSÜ taban puanları ve tercihlerle ilgili detayların taşınmasına neden oldu. Bu kapsamda "Kadın ve erkek adaylar için MSÜ taban puanları belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bu senenin Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve tüm detaylar…

MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacaktı fakat ÖSYM sonuçları erkenden açıkladı. Hal böyle olunca puanını öğrenen binlerce aday MSÜ taban puanlarına dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.