Dijital medya çağını yaşadığımız günümüzde Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını sıklıkla kullanıyoruz. Hatta bazılarımızın bu sosyal medya platformlarında birden çok hesabı bulunuyor. Özellikle takip etmeyen kullanıcıların görüntülemesine kapalı olan Instagram hesaplarını görüntülemek için farklı hesaplar açılıyor. Stalk kavramı da buradan ortaya çıkıyor. İngilizce bir kelime olan stalk ne demek? Sosyal medya dilinde stalk yapmak nedir?

STALK NEDİR?

Günümüz teknoloji çağında çoğumuz sosyal medya hesaplarımızda vakit geçiriyoruz. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında takip etmediğimiz hesaplara bir başka hesaptan gizlice bakmamız mümkün. İngilizce bir kavram olan Stalk kelimesi de aslından tam olarak buradan ortaya çıkmış ve hayatımıza girmiş bir kelime. Özetle; bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesine stalk denir. Sürekli bir başkasını stalklayan kişilere ise stalker adı veriliyor.

STALK YAPMAK NE DEMEKTİR?

Sosyal medya hesaplarından gizlice bir başka hesaba bakmak stalk olarak adlandırılıyor. Farklı alanlara göre farklı kullanımları olan stalk kelimesinin mantığında bir işi fark ettirmeden, gizli bir şekilde yapmak vardır. Stalkladığınız kişiler ünlü, yakın arkadaş, akraba olabilir. Hesapları açıksa o kişinin fotoğraflarına ve beğenilerine bakabiliyorsunuz. Whatsapp'ta çevrimiçi ve çevrimdışı özelliğine sürekli bakmak da bir çeşit stalktır. Tıpkı selfie gibi stalk da sosyal medyada kısa bir zaman içerisinde popüler oldu. Sosyal medya mecraları da insanların artık neredeyse her şeyini paylaştığı yerler olarak görülüyor.