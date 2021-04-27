Dünyanın en büyük depremi nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? Dünyanın en büyük depremi kaç saniye sürdü?

Deprem, zelzele olarak da bilinen bir doğal afettir. Yer kabuğunda beklenmeyen zamanlarda bir anda ortaya çıkan enerjiler sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar yeryüzünde sarsıntılara yol açar ve bu sarsıntılara deprem denir. Dünyada her yıl yaklaşık 50000 deprem meydana geliyor. Bu depremler şiddetlerine göre büyük ya da küçük olabiliyor. Bu depremlerin sadece beşte biri hissedilirken ortalama 100 tanesi hasara neden oluyor.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREM NEREDE OLDU?

Yer kabuğunda beklenmeyen anlarda ortaya çıkan enerji ile yaşanan depremler çok ciddi sarsıntılara sebep olmaktadır. Binalar, yollar gibi birçok yere hasar vermektedir. Binalara sadece hasar vermek ile kalmaz onların yıkılmasına da sebep olabilir. Aniden gelişen ve saniyeler içinde büyük etkiler yaratan deprem, insanlarda büyük korku ve panik yaratan doğal afetler içerisinde yer alır. Dünya'nın en büyük depremi ise Güney Amerika kıtasında Şili'de gerçekleşmiştir.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Büyük hasarlar vermesi ile birlikte Şili'de büyük bir yıkıma sebep olan dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960 yılında gerçekleşmiştir. 26 Mayıs 1960 yılında meydana gelen bu deprem Güney Şili'de yaşanmıştır. 22 Mayıs 1960 yılında meydana geldiği için de bu depreme '1960 Valdivia Depremi' denir. Aynı zamanda bu deprem 'Büyük Şili Depremi' adı ile de bilinmektedir.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Dünyadaki en büyük deprem hakkında en merak edilen sorulardan birisi de bu depremin kaç şiddetinde yaşanmış olduğudur. Çünkü depremlerin şiddetinin 1 derece artması sonucunda depremin gücü de 2 katına çıkar. Dünyada yaşanan en büyük deprem Güney Şili'de ve 22 Mayıs 1960 yılında gerçekleşmiştir. Ve bu büyük deprem 9.5 şiddetinde yaşanmıştır.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Dünyadaki en büyük depremleri arasında 9.5 şiddetinde 22 Mayıs 1960 yılında Şili'de gerçekleşen deprem şiddet bakımından en büyük depremdir. İkinci en Büyük deprem ise 9.2 büyüklüğünde ve 28 Mart 1964 yılında Alaska'da meydana gelen depremdir. Alaska'da gerçekleşen bu deprem yaklaşık 3 dakika sürmüştür. Üçüncü ve en uzun deprem ise 9.1 şiddetinde ve 26 Aralık 2004 yılında gerçekleşen Endonezya'nın Sumatra adasına kaydedilen deprem yaklaşık 10 dakika sürerek dünyada yaşanan en uzun deprem olarak kayda geçmiştir. Dünya bu deprem ile gerçek manada sarsılmıştır. Endonezya'da gerçekleşen bu deprem Dünya'nın en uzun depremi Dünyanın 1 cm titremesine ve bunun yanında Alaska'ya kadar olan depremlerin tetiklenmesine neden olmuştur.

Büyük depremler genellikle 2 dakika ile 10 dakika süreyle değişkenlik göstermektedir.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Dünya'da gerçekleşen küçük büyük depremler birçok kişinin ölümüne sebep olmuştur.