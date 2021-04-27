Mikroskobik canlılar nelerdir? Mikroskobik canlıların yararları, zararları ve özellikleri

Dünyamızda milyonlarca canlı türü bulunurken sadece gözle görebildiğimiz kadarını tahmin edebiliyoruz. Gözle görülemeyen, sadece mikroskop sayesinde görülebilen canlı türlerinin sayısını ölçmek neredeyse imkansız. Bu yazımızda "Mikroskobik canlılar nelerdir?" Konusunu ele aldık.

MİKROSKOBİK CANLILAR NELERDİR?

Çevremizde çıplak gözle görülmeyecek kadar çok küçük canlılar yaşamaktadır. Bu canlıları görmek için mikroskop keşfedilmiştir. 17. yüzyılda Hollandalı Anton Van Leeuwenhoek ve İngiliz Robert Hooke tarafından geliştirilmiştir. Mikroskop sayesinde görülebilen canlılara da mikroskobik canlılar adı verilmiştir. Bu canlılar; suda, havada, toprakta ve diğer canlıların üzerinde bulunmaktadırlar. Mikroskobik canlı türleri içerisinde en çok bilineni bakterilerdir. Bakterilerin hem yararlıları hem de zararlıları vardır. Sütten yoğurt elde etmek yararlı bakterilerin sayesindedir. Verem ve zatürre gibi hastalıklara neden olan ise zararlı bakterilerdir.

MİKROSKOBİK CANLILARA ÖRNEKLER

Mikroorganizmalar çok çeşitli canlılardır. Bu tanımlama bakterileri, mantarları, arkeaları, protistleri, mikroskobik bitkileri ve plankton, planarya ve Amoeba gibi mikro hayvanları da içine almaktadır. Bazıları virüsleri mikroorganizmaların içine dahil etse de, bunlar canlı olmayan olarak da kabul edilmektedir.

MİKROSKOBİK CANLILARIN ÖZELLİKLERİ

Gözle görülemeyip mikroskopla görebildiğimiz canlı türleridir.

Bu canlılarda diğer canlılar gibi hareket eder, ürer, beslenir, büyür, solunum ve boşaltım yapar.

Bu canlılardan bazıları besinlerimizin bozulmasına, çürümesine neden olmaktadır.

Çeşitli hastalıklara neden olabilirler.

Mikroskobik canlılar; toprakta, havada, suda, toprak altında, insan ve çeşitli canlıların vücutlarında yaşayabilir.

Hem zararlı hem de faydalı mikroskobik canlılar vardır.

Mikroskobik canlılar, besinlerimizin bozulmasına neden olabilir.

Sütün mayalanıp yoğurda ya da peynire dönüşmesini, üzümden sirke oluşmasını sağlayan mikroskobik canlılardır.

Toprakta yaşayan bazı mikroskobik canlılar hayvan ve bitki artıklarının çürümesini sağlar.

MİKROSKOBİK CANLILARIN YARARLARI NELERDİR?

İnsanlar için faydalı olan mikroorganizmalardır.

Sütten yoğurt ve peynir oluşumu, üzümden sirke yapılması yararlı mikroorganizmalar sayesinde gerçekleşir.

Turşu yapımında etkilidir.

Topraktaki canlı atıklarının çürütülmesi yani mantarlarla birlikte parçalanmasını sağlayarak minerallerin oluşmasında ve toprağa karışımında görev alırlar.

MİKROSKOBİK CANLILARIN ZARARLARI

Çeşitli hastalıklara sebep olan mikroorganizmalardır.

Verem, zatürre, kolera, tifo, dizanteri, tetanos gibi hastalıkları mikroskobik canlılar yapar.

Zararlı mikroorganizmalar besinlerde bozulmasına neden olur.

Dişlerimizin çürümesine neden olurlar.

Dişlerimizin çürümesine sebep olan mikroskobik canlılar:

Dişlerimizin çürümesine sebep olan mikroskobik canlının adı "bakteri" olarak bilinmektedir.

MİKROSKOBİK CANLILARIN FOSİLLERİ OLUŞUR MU?

Mikroskobik canlıların fosilleri oluşmaz. Mikroskobik canlıların fosilleri neden oluşmaz dersek; mikroskobik canlılarda sert bir kısım bulunmadığı içindir. Bu canlılar gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Fosil, oldukça eski dönemlerde yaşamış bitki ve hayvanların sertleşmiş kalıntı ve izlerine verilen addır.

MİKROSKOBİK CANLILAR SOLUNUM YAPAR MI?

Mikroskobik canlılar solunum yaparlar. Canlılar solunum yapmadan yaşayamazlar.