Yarım açı formülleri konu anlatımı - Trigonometride yarım açı toplam fark formülleri çıkmış sorular ve çözümleri

Trigonometride bir sayının oranlarının, o sayının yarısının trigonometrik oranları türünden ortaya koymaya yarayan bağıntılara, yarım açı formülleri denir. Yarım açı formülleri aynı zamanda "iki kat açı formülleri" olarak da anılır. Trigonometrik olarak değerleri bilinen açının, yarısının olduğu gibi, iki katının değerlerini trigonometrik olarak hesaplamakta da kullanılabilir. Yarım açı formüllerinin, trigonometride kullanılan toplam fark formülleri ile de ilişkisi vardır.

Yarım açı formülleri, trigonometride kullanılan toplam formüllerinden yola çıkılarak elde edilmiş pratik formüllerdir. Yarım açı formülleri, bu toplam formüllerini uygulamak suretiyle ortaya konmuştur. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant yarım açı formülleri, tüm bunların kendilerinin toplam formüllerini ezberleyip uygulamak suretiyle ispat edilerek doğrulanabilir. Yarım açı formülleri çıkmış sorular, sınavlarda bu konuyla ilgili karşılaşacağımız soruları çözebilmek için faydalı olacaktır. İnternette yapılan basit bir arama sonucunda, genel olarak trigonometri konularını ve daha özelde yarım açı formüllerini anlatan yazılı ve görüntülü konu anlatımlarına ulaşmak mümkündür. Ayrıca daha önceki yıllarda çıkmış sorulara da internet üzerinden ulaşmak mümkündür.

YARIM AÇI FORMÜLLERİ KONU ANLATIMI

Trigonometride kullanılan yarım açı formülleri, aşağıda sıralanmaktadır.

Sinüs yarım açı formülü:

sin2x = 2sinx.cosx

Kosinüs yarım açı formülleri:

cos2x = cos2x - sin2x

cos2x = 1 - sin2x

cos2x = 2cos2x – 1

Tanjant yarım açı formülleri:

tan2x = 2tanx / 1-tan2x

tan2x = 2 / cotx – tanx

Kotanjant yarım açı formülü:

cot2x = cot2x - 1 / 2cotx