Kışın temeli atıldı! Ramazan'da eğitim öğretime kazandırıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitimin ara verildiği dönemleri fırsata çeviren Tuzla Belediyesi, eğitime yapılan yatırımları hızlandırdı. Şifa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu toplam 9 milyon 500 bin TL yatırım ile tamamlanarak tabelası asıldı.





Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon yatırımlı binanın da temeli atıldı. Gerçekleştirilen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İki okul sözümüz vardı. Soğuk bir kış gününde atılan temelin, bugün güzel bir Ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiş olduk. Pandemi dönemi sonrasında da inşallah çocuklarımıza cıvıl cıvıl hizmet verecek bir okul açılışındayız. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"TEKLİ EĞİTİME GEÇMİŞ ENDER İLÇELERDEN BİRİSİ OLMAK İSTİYORUZ"



Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Barış Manço İlkokulu'nun tam karşısında, 16 derslikli bir okulun temelini atıyoruz. Şu anda burada yapılacak olan 16 derslikli okul ile birlikte aradaki yolun kaldırılması ile okulla birleştiği anda hem güvenlikli hem de ek bir bina şeklinde hizmete girdiğinde ikili eğitim yapan okulumuzun tekli eğitim yapma fırsatını tanımış olacağız. İnşallah, Mimar Sinan ve Şifa Mahallerimizde biraz önce açılışını yaptığımız okul ile birlikte tekli eğitime geçmenin gururunu yaşayacağız. Eğitim ordumuz, Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.