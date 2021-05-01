NaCl Asit Mi Baz Mı? NaCl Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yenilebilir sofra tuzu formunda, genellikle çeşni ve gıda koruyucu olarak kullanılır. Pek çok endüstriyel işlemde büyük miktarlarda sodyum klorür kullanılmaktadır ve bu, diğer kimyasal sentezler için hammadde olarak kullanılan sodyum ve klor bileşiklerinin başlıca kaynağıdır. Tuz, yemek pişirmek için sıklıkla kullanılırken, aynı zamanda yiyeceklerde veya temizleme solüsyonlarında bir bileşen olarak da bulunabilir. Sodyum klorürün ikinci önemli uygulaması, donma noktasının altındaki havalarda yolların buzunun çözülmesidir.

NaCl NEDİR?

Tuz olarak da bilinen sodyum klorür (NaCl), vücudumuzda aşağıdakilerin gerçekleşmesi için kullanılan temel bir bileşiktir:

Besinleri emer ve hücreler arası taşır

kan basıncını korur

sıvı dengesini korur

sinirlerdeki sinyalleri iletir

kasları kasılmasını ve gevşemesini sağlar

Tuz, inorganik bir bileşiktir, yani doğada doğal olarak bulunmaz. Na (sodyum) ve Cl (klor) elementlerinin bir araya gelmesiyle oluşur, Beyaz, kristal küpler halindedir. Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için tuza ihtiyacı vardır, ancak çok az veya çok fazla tuz sağlığınız için zararlı olabilir.

Tuz yüzde 40 sodyum içerir. Sodyum alımımızın çoğunu tuzdan karşılarız. Fakat bir çay kaşığı tuz yaklaşık 2.300 miligram (mg) sodyum içerdiğinden, günlük değeri aşmak kolaydır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneğinin yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye'de günlük tuz tüketimi 16.000-18.000 miligrama ulaşmıştır. Yüksek tansiyon ve kalp hastalarında sodyum alımı sınırlandırılmalıdır. Aldığımız sodyum miktarını azaltmak için işlenmemiş gıdalar tercih edebiliriz.

Çok fazla tuz tüketmek yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve böbrek hastalığı için artan risk, vücutta şişmeye neden olabilecek artan su tutma v e dehidrasyonla bağlantılıyken bazı durumlarda vücutta sodyum eksikliği de görülebilmektedir. Bunun adı hipoanetremidir. Aşırı su alımı, uzun süreli ishal ve kusma ve bazı böbrek rahatsızlıkları hipoanetremiye sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca maraton koşucuları ile uzun süreli antrenman yapan kişilerde de uygun hidrasyon sağlanmadığında hipoanetremi görülür.

NaCl KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Tuzun en yaygın kullanımı yiyeceklerdedir. Kullanımları şunları içerir:

Yemeklerde baharat olarak

Gıdaların doğal renklerini arttırmak

Etlerin bozulmasını önleyip korumak

Tencere ve tavaları temizlemek

Küfü önlemek

Lekeleri ve gresi çıkarmak

Kışın buzlanmayı önlemek için yolları tuzlamak

NaCl ASİT Mİ BAZ MI?

Sodyum klorür (NaCl) sofra tuzudur. Bir madde sulu çözeltisinde H+ iyonu veriyor ve pH değeri de 7'den küçük çıkıyorsa asit, OH- iyonu veriyor ve pH değeri 7'den büyük çıkıyor ise bazdır. pH değeri 7 olan maddeler nötrdür. NaCl ph değeri 7'dir. Yani NaCl ne asit ne bazdır. Tuzdur.

Ayrıca NaCl iyonik mi diye soracak olursanız, tuzlar katyon ve anyonların bir araya gelmesiyle oluştuğu için iyonik bir bileşiktir diyebiliriz. NaCl polar mı sorusuna ise, NaCl farklı tür atomların bir araya gelmesiyle oluştuğundan, evet polardır şeklinde yanıt verebiliriz.