Meslek liseliler hayata değer katıyor

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında İstanbul'da meslek lisesinde okuyan öğrenciler, okullarının bulunduğu mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere okullarının imkanlarıyla yardım ediyor.İşte anlattıkları:



* İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Müzeyyen Öztürk: Proje öğrencilerin mesleğine duyarlı tutum ve davranışlara sahip, yardım sever, merhametli, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle bezenmiş bireyler olarak yetişmelerini ve öğrencilerin ders dışı zamanlarında verimli geçirmelerini sağlamalarına vesile olmasını sağlıyor. Hem insanların ruhlarını hem de eşyalarını onarıyorlar. Öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllarda kendilerine ait kullanmadıkları eşyaları ve atık malzemeleri kullanarak hayvan dostlarımıza okulda yatak yaptı ve Yedi Kule Hayvan Barınağı'na bağışladılar. Veli-öğretmen-öğrenci ilişkisinin geliştirilmesi için okulumuzda birçok etkinlik düzenliyoruz.

* İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Neslihan Bilge: 12. sınıfta stajlarını okulda yapan öğrencilerimizle her türlü onarım bakım ve tamirat işlerini yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem kendi el becerilerini geliştiriyor; meslek sahibi oluyor hem de hayatta bencil olmamayı öğreniyorlar. Bizim öğrencilerimiz artık herhangi bir insana baktığı zaman 'Ben bu insana nasıl yardım edebilirim?' diye düşünüyor benim bu projede yaşadığım en büyük mutluluk öğrencilerimizin bu düşünce yapısında olması. Proje sürecinde bir öğrencimin yakını olan ailenin evlerine gittiğimizde evdeki temel hiçbir eşyanın olmadığını görünce çok üzüldüm. O evden çıktıktan sonra öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarla hemen biz bu aile için ne yapabiliriz dedik. Mobilyacı velilerimizden sünger rica ettik, öğrencilerimiz okulda kılıf dikti. En azından evde yere atıp oturabilecekleri minderler yaptık. Hem aile hem biz çok mutlu olduk. Özellikle yardıma muhtaç kişileri öğrencilerimizin bulmasını istiyoruz çünkü lise çağındaki gençlere hayattaki en güzel şeyin yardımlaşma olduğunu öğretmek istiyoruz.



HER GÜN OKULA MUTLULUKLA GELİYORUZ

* Öğrenci Ayça Güzeler: Bu yardımlaşma hissi gerçekten çok güzel. Biz okulda sadece ders işlemiyoruz hayata dair en önemli insani değerleri öğreniyoruz. Meslek edinip aynı anda böyle işler yapabildiğimiz için biz çok şanslıyız. Ben ve arkadaşlarım okula heyecan ve mutlulukla geliyoruz.

* Öğrenci Mizgin Demir: İnsanlara yardım etmek bana kendimi harika hissettiriyor. Kendimizi geliştirip başka insanları mutlu ediyoruz yani bir taşla iki hatta üç kuş. Bu proje benim hayattaki en büyük şanslarımdan biri. Bize katkılarından dolayı öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.