Doktor Eş Anlamlısı - Doktorun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Doktor kelimesinin eş anlamlısı özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastlanılmıştır. Dil bilgisi derslerinin olmazsa olmaz konusu eş anlamlı kelimler gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelime grupları "Doktor Eş Anlamlısı Nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte doktor kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelime grupları yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek yer alırken genellikle Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Doktor"dur. Doktor kelimesinin iki farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi Hekim ikincisi ise Tabip'tir.

DOKTOR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Doktor kelimesinin eş anlamlıları

Tabip Hekim

DOKTOR NE DEMEK?

Doktor kelimesinin ilk anlamı "Hekim" olarak ifade edilirken Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre bu kelime; "Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan." Olarak tanımlanmaktadır.

Görev Eş Anlamlısı - İşte Görev Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük