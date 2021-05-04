Uzak Eş Anlamlısı Nedir? Uzak Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Uzak kelimesi, soyut veya somut farklı ölçüleri belirtmek için günlük konuşma dilinde sık kullanılmaktadır. Kullandığımız kelimelerin birçoğunun, Farsça, Arapça, Fransızca ya da İngilzce'den dilimize geçen eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Kimi zaman öz Türkçe içerisinde de eş anlamlı kelimeler bulunabilmektedir. TDK'ya ve eş anlamlı kelimeler sözlüklerine göre Uzak Eş Anlamlısı Nedir? İŞte, uzak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük...

UZAK KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Uzak kelimesinin eş ve yakın anlamlısı, anlamdaşı Irak kelimesidir. Aynı zamanda, cüda ve ayrı kelimeleri de uzak yerine kullanılabilir.

UZAK KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Yakın olmayan yer: Fazla uzağa gitme.

Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu. -P. Safa.

Arada çok zaman bulunan: Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez.

Eli, gücü veya hükmü yetişmez: O böyle işlerden pek uzaktır.

İhtimali az olan: Sevgililerin birbirine kavuşması gerçekleşmeyecek bir uzak umut olarak gözükür. -M. And

Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan.

UZAK KELİMESİ CÜMLE KULLANIMI

O artık uzakta ama ben hala onu seviyorum

Davulun sesi uzaktan hoş gelir