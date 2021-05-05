Cevap Zıt Anlamlısı Nedir? Cevap Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türk dili içerisinde yer alan ve iletişimin en önemli yapıtaşlarından olan sayısız sözcüğü anlam ve tür bakımından tamamen karşılayan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri bulunduğu gibi zıt (karşıt) anlamlı sözcükleri de bulunmaktadır. Bu karşıt sözcükleri eğitim – öğretim kurumlarında verilen Türkçe derslerinde konu olarak öğrencilere öğretilmesinin yanında, öğrenciler için oldukça kritik önem taşıyan okul yazılı ve sözlü sınavları başta olmak üzere, liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında bulunan Türkçe testlerinde gerek paragraf doldurma sorularında gerekse tek başına soru şeklinde çıkabilmektedir. Diğer taraftan kitap, dergi, makale, haber gibi dijital ya da basılı kaynakları okuyanlarla birlikte bulmaca çözerken karşısına Cevap kelimesi çıkanlar Cevap Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "Cevap Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilerle Cevap Zıt Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve daha net anlaşılabilmesi için örnekli açıklamaları şu şekilde;

CEVAP ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Cevap kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan zıt anlamlı kelimeleri;

Soru

Sual

olarak yer almaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe tümcede yer alan Cevap kelimesi yerine yukardaki kelimelerin koyulması halinde, cümledeki anlam tam tersini ifade edecek şekilde değişime uğrayacaktır.

CEVAP EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte Cevap kelimesinin eş anlamlı (anlamdaş) olarak yer alan sözcüğü

Yanıt

Olarak açıklanmaktadır.

CEVAP NEDİR, NE DEMEK?

Arapça kökenli cevap kelimesinin TDK (Türk Dil Kurumu) kaynaklarında yer alan isim türündeki anlamı ve cümle içerisinde kullanılmış örneği şöyle;

Anlam 1: Herhangi bir soru, davranış, istek karşısında verilen geri dönüş, karşlılık veya yanıt olarak açıklanmaktadır.

Buna örnek olarak Ayla Kutlu'nun eserinde bulunan

"Çocuklara verecek cevabı her zaman vardı."

ifade örnek olarak verilebilmektedir.