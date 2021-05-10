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Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:09

Usta Zıt Anlamlısı Nedir? Ustanın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Usta Zıt Anlamlısı Nedir? Ustanın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Birbiriyle çelişen kelimeler olarak da bilinen karşıt kelimelerden zıt anlamlısı ile merak konusu haline geliyor. Her kelimenin karşıt anlamlısı olmadığı gibi bu sözcüğün zıttı da günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bir kelime olarak biliniyor. "Ustanın Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tarafından yanıt aramaya başladı. İşte Usta kelimesinin Zıt anlamlısı…

Bir eylemi veya varlığı ifade etmekte olan ve anlamca birbirinin karşıtı olan bu kelimeler, birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan Usta kelimesinin Zıt anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini aldı. "Ustanın Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte Usta kelimesinin Zıt anlamlısı olan sözcükler…

USTA KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu (TDK) usta kelimenin anlamını açıklarken "Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse" ifadesini kullanmıştır. Usta kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "acemi, çömez, çırak" kelimeleridir. Bu kelime ise İşinde, mesleğinde yeni olan, toy şeklinde açıklamıştır.

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Aşağı-yukarı, ileri-geri, Usta-beyaz, uzun-kısa, var-yok, gelmek-gitmek gibi birçok kelimeye örneklendirilen zıt anlamlı kelimeler, birbirinin karşıtı olarak tanımlanmaktadır.

Öte yandan bilinmelidir ki her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

USTA ZIT ANLAMLISI

Usta kelimesinin zıt anlamlısı

1. Acemi

2. Çömez

3.Çırak

USTA NE DEMEK?

Farsça kökenli bir kelime olan Usta kelimesi, zanaat öğreticisi olarak bilinmektedir. Sıfat haliyle Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir olarak bilinen Usta kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

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Usta Zıt Anlamlısı Nedir? Ustanın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
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