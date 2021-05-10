Usta Zıt Anlamlısı Nedir? Ustanın Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Bir eylemi veya varlığı ifade etmekte olan ve anlamca birbirinin karşıtı olan bu kelimeler, birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan Usta kelimesinin Zıt anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini aldı. "Ustanın Zıt Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte Usta kelimesinin Zıt anlamlısı olan sözcükler…

USTA KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu (TDK) usta kelimenin anlamını açıklarken "Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse" ifadesini kullanmıştır. Usta kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "acemi, çömez, çırak" kelimeleridir. Bu kelime ise İşinde, mesleğinde yeni olan, toy şeklinde açıklamıştır.

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Aşağı-yukarı, ileri-geri, Usta-beyaz, uzun-kısa, var-yok, gelmek-gitmek gibi birçok kelimeye örneklendirilen zıt anlamlı kelimeler, birbirinin karşıtı olarak tanımlanmaktadır.

Öte yandan bilinmelidir ki her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

USTA ZIT ANLAMLISI

Usta kelimesinin zıt anlamlısı

1. Acemi

2. Çömez

3.Çırak

USTA NE DEMEK?

Farsça kökenli bir kelime olan Usta kelimesi, zanaat öğreticisi olarak bilinmektedir. Sıfat haliyle Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir olarak bilinen Usta kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır.