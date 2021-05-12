A6 boyutu nedir? A6 kağıt boyutu kaç cm, piksel?

Kâğıt boyutlarına sayısal değerler olarak bakıldığında çok da fazla anlam ifade etmeyebilir. Fakat bu kâğıt çeşitlerini görsel olarak gördüğünüzde aradaki farkı anlayabilirsiniz. Bu yüzden A6 kâğıt boyutunun bilinmesi gerekir.

A6 BOYUTU NEDİR?

Bu kâğıt türü boyutundan dolayı A6 ismini almıştır. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ve A10 şeklinde olan A türündeki kâğıt boyutlarından biri olarak kullanılmaktadır. Dünyada çok kullanılan bir kâğıt türü olmasa da bazı baskı ve matbaa işlerinde kullanılabilmektedir.

A6 KÂĞIT BOYUTU KAÇ CM?

A6 kâğıt boyutu 105 ‌x 148 mm

A6 kâğıt boyutu 10,5 ‌x 14,8 cm

A6 KÂĞIT BOYUTU KAÇ PİKSEL?

A6 kâğıt boyutu İNC olarak 4,13 ‌x 5,83 inç şeklindedir.